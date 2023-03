Montserrat Font: «Aquí hi he trobat la vida»

Montserrat Font, de Sant Fruitós de Bages, té 49 anys i aviat en farà 7 que viu al Centre Residencial La Llum, com a conseqüència de l’atròfia espinal que pateix des que era petita, tot i que no va ser fins uns anys més tard que la va deixar sense poder caminar. «Vaig caure, em vaig trencar el turmell, i a partir d’allà vaig perdre la poca força que em quedava», explica. Tanmateix, el que la va portar al centre assistencial manresà va ser la grip A i una pneumonia que va agafar i que la van acabar d’afeblir. «Va ser el moment de dir prou, me’n vaig de casa". Diu que hi estava molt bé «però físicament i psicològiocament, no» perquè necessitava un lloc on pogués rebre totes les atencions.

Al Centre Residencial La Llum «hi he trobat la vida», assegura. Diu que «ha estat un canvi brutal perquè he passat de no poder fer res a poder fer molt». Si abans «tot era sortir de treballar i anar a casa», ara va al cine, al teatre, «sortim del centre amb una colleta que hem fet», o va dinar o a sopar quan la visiten familiars. Tanmateix, diu que fora del centre «si que hi ha algunes dificultats, des de voreres poc adequades», fins a «carrers plens de forats o cotxes que aparquen allà on no toca».