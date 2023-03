El candidat a l’alcaldia de Manresa de Junts, Ramon Bacardit, ha dit que l’actual alcalde i candidat a la reelecció per Esquerra, Marc Aloy, és «l’home anunci». Ha denunciat que els darrers mesos no ha parat de fer publicitat electoralista des del govern municipal, anunciant projectes a tort i a dret, i barrejant la institució i el partit.

En una compareixença de premsa, Bacardit ha assegurat que «barrejar institució amb partit, confondre la ciutat amb el partit o alcalde amb alcaldable» només fa que desprestigiar la política, generar desafecció i devaluar les institucions, en aquest cas l’Ajuntament, i la democràcia.

Bacardit s’ha queixat d’anuncis de projectes que ha fet Aloy els darrers dies com la transformació del Guimerà, el polígon del Pont Nou, el parc Vila Closes de plaça Catalunya, l’Anònima o el nou arxiu que ha d’anar darrere l’edifici de l’Ajuntament.

«Ens trobem amb promeses d’obres que es faran el 206 0 2027», en uns casos, o l’anunci que es farà una comissaria al passeig de la República que «ja hem inaugurat tres vegades. Un cop amb la visita del President i dues amb la del conseller». En el cas del pavelló del Nou Congost «fins i tot anuncien que anunciaran».

Segons l’opinió de Bacardit «són obres a anys vista i, en canvi, si mirem enrere, han sigut anys de sequera. Hagués tingut temps de fer coses però com que no ha pogut les anuncia per d’aquí 4 o 5 anys».

Ha denunciat, també, que la Fundació Josep Irla d’Esquerra organitza el pròxim dia 30 un acte al saló de plens de l’Ajuntament un acte d’homenatge al primer alcalde de Manresa durant la Segona República, Joan Selves i Carner. «Entenem l’homenatge. El que no entenem és que l’organitzi una fundació d’Esquerra al saló de sessions».

Davant tot això ha demanat a Aloy que «pel bé de les institucions i per una informació clara i veraç, separi les funcions de candidat i alcalde, de partit i institució i deixi de fer promesos i proclames més pròpies d’un candidat que no pas d’un alcalde». Segons Bacardit, que «exerceixi d’alcaldable durant la campanya.