Van llançar una vintena de bidons que podien contaminar l'aigua de la riera de Rajadell

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mitjançant la col·laboració amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) del Departament de Justícia, Drets i Memòria va dur a terme durant el 2022 28 actuacions de caràcter puntual i urgent per a evitar la contaminació o degradació del domini públic hidràulic. Una d'elles va ser al terme municipal de Manresa, a la riera de Rajadell, on van aparèixer una vintena de bidons amb risc de contaminar-la.

Els treballs, que han suposat una inversió superior als 83.600 euros, han consistit en la retirada d’arbres caiguts en lleres fluvials amb l’objectiu de garantir la lliure circulació de l’aigua, així com treballs d’extracció de runes, bidons i residus urbans que suposaven un risc per la qualitat de l’aigua. Les intervencions Catorze de les actuacions s’han fet a les comarques de Barcelona, onze a la de Girona, dues a Tarragona i una a Lleida. De l'àmbit de cobertura de Regió7, a banda de la intervenció per retirar una vintena de bidons amb risc de contaminar a la riera de Rajadell, a Manresa, també es van retirar arbres tombats al Llobregat a Gironella i a Avià.