Actualment ja és habitual veure desfibril·ladors en diversos equipaments o a la mateixa via pública per tal d'actuar en cas d'una aturada cardiorrespiratòria. Ara, els mateixos impulsors que van portar els desfibril·ladors a Manresa estan duent a terme una prova pilot al Bages perquè els centres educatius disposin de dispensadors d'injectors d'adrenalina per tal d'actuar ràpidament en cas que algú pateixi una reacció al·lèrgica greu, coneguda com a anafilaxi. Els cinc centres educatius que formen part de la prova pilot són la FUB, els dos de la Joviat, l'escola Oms i de Prat i l'escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet.

"Tenim molt clara la importància de la cardioprotecció amb la instal·lació de desfibril·ladors i la formació de les persones per tal de salvar una vida. Això vol ser un símil dirigit a les al·lèrgies", ha explicat el manresà Carles Pons, CEO de l'empresa Adan Medical Innovation, que ha impulsat aquesta iniciativa. A més de la instal·lació dels dispensadors, la prova també comporta la formació del professorat per tal que sàpiguen com actuar en cas que es produeixi una anafilaxi tant en un infant com en un adult.

"L’anafilaxi és una reacció al·lèrgica greu que afecta entre el 2 i el 5% de la població. El principal problema que tenen els centres és que costa reconèixer quan hi ha una reacció al·lèrgica i que sovint fa por administrar l’adrenalina i s’espera a que arribin els serveis mèdics quan ja pot ser massa tard. Si no s’actua ràpidament hi pot haver desenllaços fatals", afirma Anna Sala, fundadora de l'empresa i doctora al·lergòlega. Sala també ha apuntat que administrar l'adrenalina no és tan difícil com la gent es pot pensar. "És un injector que és com un bolígraf i que s’ha d’injectar a la part externa de la cuixa. És molt fàcil tot i que nosaltres estem formant els professors perquè sàpiguen com fer-ho, ha dit.

Per altra banda, Pons ha explicat també que el 10% dels alumnes té algun tipus d’al·lèrgia i que l'adrenalina és l'únic fàrmac que es pot utilitzar com a tractament en cas d'una reacció al·lèrgica greu. Tenint en compte que segons la OMS (Organització Mundial de la Salut) i la WAO (World Allergy Organization), es preveu que a l’any 2050 el 50% de la població mundial sigui al·lèrgica i també després de consultar amb centres educatius les mancances que tenen en aquest sentit, s'ha desenvolupat aquest projecte. "L'alumne potser no sempre porta l’adrenalina a sobre, o la porta i no sap que està en mal estat... Es va veure la necessitat d’aprofundir en això perquè es van detectar aquestes mancances", ha dit Pons.

La prova pilot consisteix en dispensadors d'autoinjectors d'adrenalina que estan connectats amb el SEM. Tot i això, el dispositiu que sortirà a mercat a finals d'aquest any és més elaborat. Consta d'una pantalla on l'usuari podrà introduir els símptomes de la víctima per comprovar si realment es tracta d'una anafilaxi. En cas afirmatiu, el dispositiu habilitarà l'autoinjector i explicarà a l'usuari com utilitzar-lo a més d'avisar al SEM de forma paral·lela. El dispositiu també està preparat per regular la temperatura i controlar que la medicina estigui en bones condicions. El producte es preveu que tingui un cost d'uns 70 o 80 euros en format de renting mensual, un preu equiparable als dels desfibril·ladors segons la mateixa empresa. En principi es preveu destinar-ho a centres educatius i, posteriorment, obrir-ho a altres tipus de clients de la mateixa manera que es va fer amb els desfibril·ladors.