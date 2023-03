Rosa Tous deixa per raons personals la presidència d'Ampans, que va agafar el gener, i Sebastià Catllà la torna a assumir

La Fundació Ampans de Manresa ha comunicat que Rosa Tous ha decidit deixar, per raons personals, la presidència de l'entitat, que just va assumir el gener passat, i que en el seu lloc el Patronat ha nomenat Sebastià Catllà com a president de la fundació, que és a qui va rellevar Tous aleshores.

Just dijous passat, dia 23 de març, un quinzena de treballadors de la residència dels Comtals d'Ampans van iniciar una vaga indefinida per reclamar una "dignificació de les condicions laborals" que va portar a Acció Sindical del Bages a muntar una roda de premsa per parlar-ne davant de la botiga de la marca Tous al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa, pel fet que la presidenta d'Ampans aleshores era Rosa Tous, que és la vicepresidenta corporativa de la coneguda empresa de joies.

Una decisió personal amb raons personals

Demanades per aquest diari, fonts d'Ampans no han donat més detalls de les raons de la ja expresidenta. Han explicat que "la decisió de deixar el càrrec és seva personal i les raons són seves personals, i, com tota decisió personal, l’hem de respectar". Tous també deixa el consell assessor d'Ampans, creat el 2017.

El Patronat ha volgut agrair a la manresana, vinculada a Ampans com a mare d’una persona usuària dels serveis de l’entitat des de l’any 2012, el pas que va fer d’acceptar el càrrec, i a Catllà el seu ferm compromís amb l'entitat, atès que, segons ha confirmat la fundació a aquest diari, d'entrada, no es tracta d'una solució temporal. "Agafa el relleu de president perquè tant el patronat com ell personalment han valorat que és la persona més indicada per ocupar el càrrec".

Al capdavant els darrers sis anys

Catllà, que és membre del Patronat des del 2004, ja ha estat al capdavant de la presidència d’Ampans en els últims 6 anys com a defensor i activista dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i del projecte social de l’entitat, que l’any passat va atendre més de 3.700 persones.

El relleu s’ha fet efectiu a la reunió del Patronat d’aquest dilluns 27 de març amb el nomenament de Catllà al capdavant d'Ampans per seguir treballant pel benestar de les persones, tant de les usuàries i famílies, com dels professionals que formen part de l’entitat amb prop de 60 anys de trajectòria.