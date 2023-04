La santvicentina Glòria Vilarasau i el manresà Isaac Mayola han creat un conte per recaptar fons per a la investigació del càncer infantil. Es tracta d’un projecte solidari que, amb el títol de La Nicolassa i la crema de carbassa, recull donacions que es destinen íntegrament a l’Associació Polseres Candela, que recapta fons per a la recerca d’aquesta malaltia, la major part dels quals es donen per finançar projectes de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Segons explica Vilarasau, el conte neix a l’hospital. Ara fa deu anys, la seva filla, la Laia, va patir leucèmia. Des de llavors, la família Vilarasau s’ha bolcat a recollir fons per a la recerca; primer, fent polseres per a l’Associació Polseres Candela, i, ara, amb la publicació del conte. «Tota recerca és important, però, en el cas del càncer infantil, encara més, perquè, com que es tracta d’una malaltia minoritària, rep poca inversió estatal, per la qual cosa la majoria dels diners que els arriben són gràcies a iniciatives com aquesta».

El llibre s’inspira en el conte que es va inventar per amenitzar les hores d’hospital de la seva filla i té com a rerefons la importància de l’alimentació saludable i equilibrada. L’il·lustrador manresà Isaac Mayola n’ha fet les imatges, per a les quals s’ha inspirat en la família Vilarasau. Fins i tot hi ha similituds amb el personal mèdic que va tractar la Laia. A més, inclou una recepta i un audioconte amb què l’han pogut acostar a més lectors gràcies a una aplicació de l’empresa Navilens. Es pot adquirir a través d’Instagram, amb el mateix nom que el títol, i a la web de l’Associació Polseres Candela.