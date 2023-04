El candidat de Junts a l’alcaldia de Manresa, Ramon Bacardit, ha anunciat que quatre dels vuit regidors de Junts de l’actual equip de govern de l’Ajuntament aniran a la llista per optar a un segon mandat.

Es tracta de Núria Masgrau, actual regidora d’Indústria, Comerç, Activitats i també de Barris, Acció Comunitària i Civisme. També Josep Gili, regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, i d'Ensenyament i Universitats. Maria Mercè Tarragó, regidora de Ciutat Saludable; i Josep Maria Fius, regidor de Centre Històric.

Junts no ha anunciat, però, a quin número de la llista aniran els actuals regidors. Si seran en llocs de sortida o bé per donar-hi suport.

No aniran, doncs, a la llista de la candidatura els altres quatre regidors de Junts que també formen part del govern amb Esquerra. Són Valentí Junyent, Antoni Massegú, Joan Calmet i Rosa M. Ortega. Aquesta última ja va expressar públicament que no hi seria.