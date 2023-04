L’Ajuntament de Manresa preveu ingressar 12,5 milions més en tributs que fa 4 anys

Si es posen de costat les previsions d’ingressos dels darrers pressupostos de l’Ajuntament de Manresa es pot constatar que el del 2023 contempla recaptar 12,5 milions més en tributs que fa 4 anys.

El pressupost municipal per al 2023 contempla 42 milions d’euros en impostos directes, 4,3 milions en impostos indirectes i 20 milions en taxes i preus públics.

En total, 66,5 milions, el 23% més de diners que els que constaven en els comptes previstos per al 2019.

Fa 4 anys, els impostos directes previstos no eren 42 milions sinó 37 milions, 4,8 milions menys. Pel que fa a la previsió de recaptació per impostos indirectes ha passat en aquest període de 1,1 milions a 4,3 milions.

Els impostos indirectes són els que recullen els ingressos derivats de la recaptació d’impostos per a la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació i obra.

En quant a les taxes i preus públics l’evolució ha estat de 15,6 milions a 20 milions, 4,3 milions més.

La suma de la tributació del pressupost del 2019 era de 54 milions i la del 2023, com s’ha dit, de 66,5 milions, 12,5 milions més.

Creixement de la construcció

L’increment percentual que més crida l’atenció és el 280% dels impostos indirectes pel rellançament de l’activitat constructora. Aquest augment ha estat progressiu, i si es compara amb el pressupost del 2022 és molt menys pronunciat perquè la previsió era de 3,7 milions, 577.000 euros menys que la del 2023.

L’equip de govern d’ERC i Junts ha aprovat un pressupost per al 2023, que ascendeix a la xifra sense precedents de 110 milions d’euros, en un context de dificultats per quadrar els números. Ha argumentat que l’Ajuntament condicionat per decisions que no ha pres com l’augment salarial dels treballadors públics que ha determinat el govern central, però que no ha acompanyat dels fons necessaris per finançar-lo; l’increment de preu de l’energia, que s’estima que tingui un major cost per a l’Ajuntament en subministraments d’entre 1 i 2 milions d’euros, sobretot en electricitat i gas; i la nova regulació de l’impost de la plusvàlua, que suposarà una davallada aproximada d’ingressos de 2 milions d’euros.

Una inversió prevista de 14,3 milions

Els comptes de l’Ajuntament per al 2023 preveuen una inversió de 14,3 milions d’euros, i entre les principals partides hi ha els treballs per acabar el Museu del Barroc i el pla de millora de l’espai públic. Entre les despeses més destacades hi haurà el canvi de model de recollida de residus i les despeses financeres.