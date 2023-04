Els llibres i les roses han tornat a viure el seu dia de glòria gràcies a un Sant Jordi que no tan sols s’enfronta a dracs i salva princeses, sinó que també, i sobretot, fa sortir la gent al carrer. Aquest diumenge, a Manresa, més.

L’últim Sant Jordi que va caure en diumenge va ser el 2017. Després han passat moltes coses com per exemple una pandèmia a nivell planetari.

Ningú no sabia com respondria la gent en un altre Sant Jordi en diumenge i el segon sense restriccions de cap mena, sense pors. A Manresa ha sigut esplèndid. Molt digne. Un bon Sant Jordi segons els llibreters consultats per Regió7.

L’eix Plana de l’Om, plaça de Sant Domènec, primer i segon tram del Pere III fins a plaça Espanya amb Crist Rei inclòs, han sigut una riuada de gent durant tot el dia. Sobretot al matí fins ben entrada l’hora de dinar, i a partir de primera hora de la tarda i, també, fins ben entrat el vespre.

Han sigut els moments en què era difícil passar pel mig del Passeig i remenar llibres. No una missió impossible, però sí complicada. Una altra cosa ha sigut trobar els que un volia. Els llibres de Xavier Bosch o Gemma Ruiz s’han esgotat a les principals llibreries.