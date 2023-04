L'alcaldable del PSC per Manresa, Anjo Valentí,va rebre ahir la visita de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez per tractar la situació de l'habitatge social a la capital del Bages després del desencallament de la llei que ha de regular aquest tema.

La llei de l'habitatge que persegueix tenir-ne més de protegit i incrementar els lloguers socials va quedar desbloquejada del Congrés la setmana passada després de més d'un any de negociacions. Aquesta nova normativa preveu mobilitzar 50.000 pisos de la SAREB per a les famílies vulnerables al conjunt de l'Estat. Segons va informar Valentí, aquesta entitat compta amb 329 pisos a Manresa que s'incorporarien al parc d'habitatge públic de lloguer si surt escollit en les eleccions municipals del 28 de maig.

A més a més, en el conjunt de l'Estat es finançaran 43.000 habitatges per al lloguer social gràcies als 4.000 milions d'euros provinents dels fons europeus, tal com va informar ahir Sánchez a Manresa.

La ministra Raquel Sánchez va dir que "l'actual govern a Manresa de Junts i ERC no ha fet res per fomentar l'habitatge social municipal" deixant palès la necessitat d'habitatge social a la capital de la comarca del Bages. Va recordar les "polítiques de requalificació del sòl" i la "bombolla immobiliària" del Partit Popular per deixar constància que "la llei de l'habitatge no és una estratègia electoral socialista".

L'alcaldable Anjo Valentí va assegurar que "si els pisos ocupats són propietat de l'Ajuntament, es podran regularitzar per a aquelles famílies més vulnerables". Així doncs, els pisos municipals seran, segons l'alcaldable "per a aquells que realment els necessitin".

Tant Raquel Sánchez com Anjo Valentí van afirmar defensar la idea que tenir un habitatge digne és un dret reconegut per la Constitució i no pas un privilegi. L'alcaldable per Manresa ho va resumir dient que "l'habitatge no ha de ser un problema, sinó un dret".