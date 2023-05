S'acosten les eleccions municipals, que es duran a terme el 28 de maig , i des d'avui ja és possible consultar a la web de l'Ajuntament de Manresa la composició de les meses electorals. Aquest migdia s’ha celebrat el Ple municipal extraordinari per fer el sorteig públic de constitució de meses, amb la presència dels regidors i regidores de la corporació municipal al Saló de Sessions. Des d’avui mateix, tothom qui ho desitgi ja pot comprovar si haurà de formar part d'alguna de les meses. Es pot fer accedint a aquest enllaç, consultant les dades del cens electoral, per a la qual cosa s’ha d’introduir el document d’identitat i la data de naixement. El sistema, a banda d'indicar el lloc de la votació de cada ciutadà o ciutadana, també l'informarà sobre si ha estat designat membre d'una mesa.