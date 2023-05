La portaveu d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Aina Vidal, va afirmar a Manresa que "el dia que es va aprovar la reforma laboral no va ser un dia fàcil i no va ser feliç, perquè vam haver de patir pel vot en contra d'ERC i Bildu".

En un acte sobre les Eleccions Municipals del 2023 en el qual va estar acompanyada de l'alcaldable Ana Querol i del secretari general de CCOO de la Catalunya Central, Ivan Ramos, Vidal va dir que va ser "un vot totalment inexplicable perquè tot el que portava la reforma eren millores per a la gent treballadora. Ningú ha explicat perquè un partit que es diu d'esquerres pot votar en contra, més enllà de voler fer mal a Yolanda Díaz. Perquè aquesta reforma no era seva ni de cap partit, era dels sindicats i de la ciutadania que s'havia estat mobilitzant".

Vidal va valorar les polítiques de Díaz i del govern de coalició “aquest ha estat un bon mandat, en el tema laboral i de les pensions”, i va enumerar l'ús dels ERTO com a alternativa als acomiadaments en la pandèmia, l'increment del salari mínim interprofessional, la normativa dels riders, la regulació de les treballadores de la llar, a més de la reforma laboral.

Canvi de perspectiva amb les pensions

Amb relació a la reforma de les pensions va destacar que “ha canviat la perspectiva, s’ha acceptat que la despesa no era el problema i que ara es reconeix el paper de l'Estat en el finançament de les pensions i en la seva suficiència, qüestió que ha canviat la perspectiva neoliberal que va causar les retallades”.

Ramos, per la seva banda, va posar l’èmfasi en el fet que la reforma laboral ha millorat les condicions laborals de les persones treballadores al Bages, afirmant que “l'any 2021 només el 18% dels contractes que es feien eren indefinits, mentre que ara ho són el 48%”, amb la qual cosa ha disminuït la precarietat, millorant la cobertura de les persones aturades, que no existia quan es rescindien els contractes temporals.

Mantenir i augmentar la pagesia

Finalment, Querol va exposar que per a la seva formació serà una prioritat “la reindustrialització, per garantir llocs de treball de qualitat i per no perdre el pols industrial que ha caracteritzat la ciutat” i les polítiques d'ocupació específiques per a dones, vista la bretxa de gènere que a Manresa està per sobre de la mitjana catalana.

També va exposar que, amb la seva proposta de llei de barris verds i la rehabilitació urbana i energètica, es poden mobilitzar molts llocs de treball, així com amb la creació de la comunitat energètica ciutadana, que segons la candidata “serà generadora d’ocupació en economia verda”. Així mateix, es va referir a l’hospital “com una de les empreses, sinó la més gran de Manresa, que hem de procurar que retingui als treballadors amb millors condicions laborals i salarials” o a l’ampliació de serveis de l’Ajuntament com el de Mediació i el d’ocupació, “per dotar-los de les eines i condicions que necessiten per fer bé la seva feina”.

També va dir que "volem situar l’economia social i solidària al centre de les polítiques de l’Ajuntament” i que “buscarem el finançament mitjançant la banca ètica“.

La candidata manresana va incidir sobre la importància del sector primari i va reforçar el seu compromís en crear la regidoria pel dret a l’alimentació “que implicarà crear el parc agrari i un banc de terres per mantenir i augmentar els treballadors de la pagesia local”.