L'ExpoBages arriba a la seva darrera jornada amb totes les mirades posades al cel. La pluja d'ahir i del divendres va fer la guitza a totes les parades que formen una de les fires més característiques de Manresa, que enguany compleix 41 anys. Els expositors lamenten les precipitacions d'ahir i alguns esperen recuperar les vendes perdudes al llarg d'aquesta jornada.

Alguns paradistes consultats per Regió7, però, asseguren que les vendes d'ahir al matí van ser tan bones que ja van aconseguir complir les seves expectatives. És el cas d'Eva Bautista, que ve de Barcelona i és la primera vegada que ve al certamen manresà amb la seva botiga de roba. N'està bastant segura que repetirà perquè "la gent és molt receptiva i les vendes estan anant d'allò més bé". Tanmateix, igual que els demés paradistes, lamentava la climatologia dels dos dies anteriors.

El director de l'escola d'idiomes Madison, Eduard Salas, no podria haver complert les expectatives de la fira perquè directament no se'n havia fixat. "Penso que el més important és ser-hi, fa trenta-cinc anys que hi participem, o sigui que crec que alguna cosa estem fent bé", deia. També pensa que "la presència de les empreses és el més rellevant de la fira" el director del gimnàs CUBE, Lluís Serracarbassa, que creu que els tallers infantils que fan a l'ExpoBages són "una forma d'atraure possibles abonats". Serracarbassa assegura que aquesta fira és "un dels pocs llocs on s'ofereixen promocions en els preus".

No plou al gust de tothom

Tot i que mai plou al gust de tothom, la qualificació de "desastre" només l'ha fet servir una de les paradistes consultades, Montse Oller, que ven roba i encens, entre d'altres objectes. Apuntava que el fet que "s'hagi fet la tercera setmana del mes també influeix en què la gent no gasti tant" per aquest motiu i el les previsions de pluja opina que ha estat un ExpoBages "mal plantejat". Tanmateix, manté l'esperança en les vendes del dia d'avui.

Des de la parada de Les Apicultores, Aida Palau fa una valoració positiva de les estones sense pluja de l'ExpoBages. A part de vendre mel i espelmes, es dediquen a fer divulgació sobre l'apicultura i les abelles en general, per aquesta raó també s'imparteixen tallers de fer espelmes per als més petits. Tot i la seva voluntat de divulgació, Palau recorda que les vendes de mel i espelmes "són el nostre ingrés principal" i espera remuntar en aquest aspecte durant les hores que queden de fira.

Una paradista que ven amulets de la sort, Maite Francesc, creu que la fira "està molt bé perquè està al rovell de l'ou de la ciutat i això fa que passi molta gent". Per ella, no s'han complert encara les expectatives de vendes, però té pensat tornar l'any que ve perquè creu que "tot ha estat culpa de la pluja".