Cardona és la població convidada a l’ExpoBages d’enguany. Té un estand al primer tram del passeig de Pere III, on «volem mostrar el patrimoni cultural, històric i natural de la població, segons va manifestar a Regió7 el seu alcalde, Ferran Estruch..

Estruch va ser a la inauguració de l’ExpoBages, on va agrair la invitació per participar a la fira i la possibilitat de donar a conèixer la vila a la comarca. Va posar Cardona al servei de la comarca al mateix temps que va expressar la necessitat de col·laborar entre totes les seves poblacions.

Potència turística

Cardona, però, és una potència turística. Estruch va anunciar que aquest any tornarà a obrir el Vilar Rural, que és l’hotel més important de la població, amb un centenar d’habitacions. Juntament amb les 54 del parador de Cardona que hi ha al castell, i els petits hotels al mig del poble, suma unes 200 habitacions, que representen 500 places hoteleres. «És una potència en aquest sentit», va recordar Estruch.

A l’estand es poden conèixer els recursos turístics de la població, com el castell, la Muntanya de Sal i el centre històric. «També promocionem el teixit econòmic, comercial i de restauració de la nostra vila». Es faran sortejos i descomptes per a tothom qui hi passi, i hi haurà una petita mostra de les visites teatralitzades que es porten a terme al castell de Cardona i a la Muntanya de Sal.

Degustació d’oli i sal

Així mateix, a l’estand es pot degustar sal de Cardona i oli de Corbella que s’elabora a la població, així com vermut Piteus.

La sal de cuina fa poc temps que es comercialitza. Ho fa la Fundació Cardona Històrica, que treu la sal de la vall salina. «És un producte que té unes característiques especials, com la seva puresa», va comentar Estruch. El producte es va començar a comercialitzar encara no fa un any. Es va presentar durant la darrera Festa de la Sal, hereva de la fira medieval, que pretén donar valor al poble i recordar la importància de la sal en la història de la població.

L’any passat el poble convidat va ser Sant Fruitós, que hi va traslladar la seva Festa de l’Arròs.