"Amb pocs anys hem passat de tenir la canalla jugant al carrer amb les portes obertes, a viure tancant les cases amb pany i forrellat perquè a molts de nosaltres ens han entrat o ens han intentat entrar a casa". L'alcaldable de Front Nacional de Catalunya (FNC) a Manresa, Sergi Perramon, considera que "Catalunya i Europa estan afrontant una nova realitat delinqüencial d'un perfil molt diferent al que estàvem acostumats a occident, i a Manresa en concret li suposa un gran repte perquè se'ls ha deixat màniga ampla, a causa d’un efecte crida d'aquests perfils delinqüencials i bandes criminals, perquè es poden empadronar amb molta facilitat. Fins i tot poden fer-ho en cas d'ocupar la propietat d'altres".

Perramon defensa que "cal que els delinqüents entenguin que delinquir té un cost". Al seu entendre, "malgrat que l'Ajuntament no pot canviar el codi penal, pot fer molt més del que fa contra el crim". Per això anuncia que el FNC ampliarà els efectius de policia als carrers i se'ls dotarà de les eines més avançades "per protegir la nostra gent".

Segons el cap de llista de FNC, si es produeix l'entrada al govern municipal d'aquesta formació hi haurà "un control exhaustiu sobre qui i com s'empadrona, perquè si es fa com s'està fent ara a la ciutat som aspirants a convertir Manresa en poc temps en una d'aquelles barriades franceses on la República no exerceix la seva autoritat".

Recorda que els eixos sobre els quals pivota el programa de FNC són capitalitat, seguretat, prosperitat i catalanitat, i critica "la feblesa dels polítics actuals a l'hora d'afrontar certs temes que els poden suposar un cost electoral". Manifesta que "el que no es pot fer es tractar la gent com canalla, dient que són ells qui tenen una sensació d'inseguretat que no és real".

Es mostra satisfet perquè considera que FNC són "els únics" que no han canviat el discurs, "a diferència dels qui durant anys han governat i governen la ciutat i que ara se'n renten les mans. Segons ell, això només suposa una cosa, que "volen continuar enganyant la gent per mantenir les menjadores dels consells comarcals i diputacions. Però la gent no es deixa enganyar tan fàcilment", assegura.