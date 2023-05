L’espai gastronòmic del mercat Puigmercadal acollirà aquest divendres a la tarda la presentació del catàleg de moda sostenible ‘Més enllà de les aparences: tèxtil amb valors’, un projecte impulsat per l’Ajuntament de Manresa en el qual s’hi han involucrat 18 iniciatives tèxtils i entitats socials de la ciutat. L’objectiu del projecte és donar visibilitat i promocionar alternatives econòmiques sostenibles i justes, i connectar projectes del tèxtil responsable amb entitats d’inclusió social, a la vegada que s’aposta per una moda lliure d’estereotips.

L’acte es farà a les 6 de la tarda, en el marc de la Festa del Riu, que se celebra anualment amb l’objectiu de difondre formes de vida sostenibles, ecològiques, inclusives, justes i solidàries, i que tindrà el seu dia central aquest dissabte 27 de maig, a la llera del riu Cardener.

El catàleg dona valor un tèxtil que prioritza les persones i el medi ambient i que treballa per superar tòpics i cànons estètics establerts. Així, posa l’accent en trobar la bellesa en qualsevol persona, en el fer comunitat i en teixits amables i creatius.

Amb aquest missatge, s’ha creat una xarxa de treball en la qual diferents iniciatives han posat el seu talent per enriquir un projecte conjunt. Per una banda, s’ha comptat amb emprenedoria social, cooperatives, comerç de proximitat i experiències de comerç just. I, de l’altra, amb entitats socials que impulsen projectes formatius i per a la inclusió social. A més a més, s’ha comptat amb la col·laboració de FotoArt i de l’Escola d’Art de Manresa, que han realitzat la part artística i de disseny.

A l’acte de presentació de divendres, prendran la veu protagonistes dels diferents àmbits que hi han participat i es podrà veure una petita mostra del tèxtil que impulsen i de la tasca social que porten a terme. L’acte es clourà amb un pica-pica de productes de proximitat i de comerç just.

El catàleg es podrà trobar a les entitats i iniciatives participants i a la web específica de tèxtil amb valors, a partir de dilluns 29 de maig.

Les incitatives participants

El catàleg ha estat possible gràcies a: Armari d’Eco, Associació Josep Ma. Cunill pel Comerç Just, Cotó Roig, d’Spart, El Taller de la Tieta, Fundació Vicente Ferrer, Killing Weekend, Macropus, Moltacte, Solidança, Weli Weli, Ampans, Caritas, Creu Roja, Fundació Santa Clara, Integració Social de l’Institut Guillem Catà, Escola d’Art de Manresa i FotoArt. El projecte ha estat coordinat per les regidories d’Acció i Inclusió Social i de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa i ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.