Aloy serà l'alcalde de Manresa amb menys vots i percentatge de suports directes

El resultat de gran fragmentació farà que l'alcalde que prengui possessió el pròxim dia 17, previsiblement el republicà Marc Aloy, sigui el batlle manresà amb el partit amb menys vots i menor percentatge de suports des de la recuperació de la democràcia. Una altra cosa és que mitjançant el pacte es construeixi un govern que sumi més regidors que altres que hi ha hagut anteriorment.

El 1979 el partit més votat va ser el PSC amb 10.073 vots i un 30,2% de suports; el 1983 també el PSC amb 16.374 i un 45,3%; el 1987 CiU amb 14.900 suports, un 42,1%; el 1991, CiU amb 12.531 vots, el 42,1%; el 1995, també CiU amb 11.066 vots, un 35,2%, però l'aliança entre PSC, ERC i IC-AUP-EV va fer alcalde el socialista Jordi Valls; el 1999 el PSC amb 11.632 vots, un 40,8%; el 2003 el PSC amb 10.497 vots (33,4%); el 2007 CiU amb 7.665 vots, el 28,9% (però el pacte que es mantenia des del 1995 amb ERC i Iniciativa va tornar a fer alcalde el socialista Jordi Valls); el 2011 CiU amb 9.356 vots, el 35%; el 2015 CiU amb 8.065 vots, el 29,1%; el 2019 Esquerra amb 9.118 vots, el 28,1% (els 10 vots que la separaven de Junts va propiciar una alcaldia compartida 1 any per a Junts i 3 per a Esquerra), i diumenge Esquerra amb 5.928 vots, el 23,7%.

La fragmentació és el signe dels temps i la política no escapa d'aquesta tendència global que planteja nous escenaris, també a Manresa.