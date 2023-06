Els treballs de restauració a la basílica de la Seu de Manresa entre els anys 1949 i 2022 protagonitzen, aquest dijous, dia 15 de juny, una xerrada a la sala de conferències de la Casa Lluvià de Manresa (c. Arquitecte Oms, 5), a les 7 de la tarda.

Els Amics de la Seu, la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes i l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció del Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) Comarques Centrals organitzen aquesta activitat sobre patrimoni i restauració centrada en la Seu de Manresa, on s'exposaran les diverses fases de restauració que ha viscut des de l'any 1949 fins al 2022. Anirà a càrrec de Francesc Xavier Asarta Ferraz, arquitecte responsable durant prop de 40 anys de la restauració del temple gòtic i autor del pla director per a la restauració de la Seu; Jaume Soldevila Segura, arquitecte; i Jaume Soldevila Ribera, arquitecte tècnic.