El nou govern tripartit de Manresa format per Esquerra, socialistes i Impulsem, suposarà un pas enrere en l’àmbit nacional i també en el social, ha advertit Fem Manresa durant el debat del ple de constitució de l’Ajuntament.

La cap de llista, Roser Alegre, ha criticat que Esquerra s’entengui amb el partit del 155 -en referència al PSC- «el que ha espiat polítics o el que té polítiques migratòries criminals» o el qui, segons la seva opinió, ha deixat un forat econòmic quan era al govern de Manresa que la ciutat que encara paga ara. Ha citat la plaça de la Reforma, l’Ateneu de les Bases o el Parc Tecnològic.

«12 any després torna un tripartit, però més inclinat a la dreta», ha opinat, que només que farà que privilegiar els poderosos. Alegre ha acusat Esquerra de no fer prou per buscar un veritable govern d’esquerres. «Li ha faltat valentia i ha preferit assegurar-se la cadira i una gestió còmode» amb un pacte de «subordinació a la dreta i al 155».

Alegre ha lamentat, igualment, que l’extrema dreta hagi entrat sense «complexes» al consistori.