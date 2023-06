Promeses i propostes de campanya a Manresa: aquests són els deures per complir

La passada campanya electoral va ser especialment prolífica en promeses i propostes electorals que ara toca implementar perquè passin dels discursos a la realitat. S’albira un mandat amb molta feina per fer.

Va ser una campanya atípica, perquè en ocasions anteriors els partits que tenien previst reeditar pactes, com va passar a l’època del primer tripartit, el que procuraven era comprometre’s públicament el mínim possible per no enganxar-se els dits a posteriori.

En aquest cas, l’aparició de noves candidatures i la lluita per la supremacia entre Esquerra i Junts va encebar el capítol dels futuribles en el cas d’assolir responsabilitats de govern.

El fet que Junts plantegés un model de transformació amb fites que no constaven a la carta de navegació prèvia i que Impulsem utilitzés profusament les imatges virtuals que habitualment romanien fora de l’abast de les opcions polítiques sense accés als recursos que aporta ser forces de govern segurament no va ser aliè a la tendència a augmentar l’aposta mediàtica.

Comunicats a dojo que s’havien d’omplir de contingut van acabar de nodrir la campanya de propostes per aconseguir captar el suport dels electors que un cop plantejades en període electoral esdevenen deures per als proponents.

Equilibris

D’altra banda, l’acord que s’ha fet públic entre les tres forces que governaran l’Ajuntament de Manresa en el període 2023-2027, ERC, PSC i Impulsem, conté dos aspectes significatius pel que fa a materialitzar propostes. Un és que es respectaran els acords de ple i l’altre que es culminaran els projectes iniciats que han estat fruit de grans consensos ja assolits.

Caldrà veure com es maniobra pel que fa a les propostes electorals que topin amb la necessitat de respectar acords de ple ja presos i, també, a l’hora d’afegir actuacions als múltiples fronts oberts durant els anys precedents i que sumen més de dos-cents milions d’euros, sense comptar que aquest serà el mandat del canvi de model de residus que afectarà a totes i cadascuna les llars de la ciutat.

ERC

Rehabilitar integralment el Teatre Conservatori i que esdevingui seu de l’Escola d’Arts Escèniques.

i que esdevingui seu de l’Escola d’Arts Escèniques. Recuperar la policia de barri i instal·lar 40 càmeres al carrer aquest mandat.

i instal·lar 40 càmeres al carrer aquest mandat. Garanteix en aquest mandat la construcció del polígon del Pont Nou II amb el nou accés a Manresa per l’oest des de l’Eix Transversal.

amb el per l’oest des de l’Eix Transversal. Cinc noves places als barris de les Escodines, Plaça Catalunya, Poble Nou, Sagrada Família i Carretera de Santpedor.

als barris de les Escodines, Plaça Catalunya, Poble Nou, Sagrada Família i Carretera de Santpedor. Vorera arbrada a tota la carretera de Cardona .

. Fer efectiu aquest mandat el Nou Congost . Centre d’alt rendiment esportiu i un nou poliesportiu al costat del Nou Congost.

. Centre d’alt rendiment esportiu i un nou poliesportiu al costat del Nou Congost. Allargament de la passera volada del Pont Vell fins al pont de la Reforma.

fins al pont de la Reforma. Creació d’una xarxa de carrils bici segura i ben delimitada que travessin la ciutat de nord a sud i d’est a oest per promoure l’ús de la bicicleta.

segura i ben delimitada que travessin la ciutat de nord a sud i d’est a oest per promoure l’ús de la bicicleta. Trobar noves fonts alternatives de captació d’aigua per no dependre només de la Séquia.

per no dependre només de la Séquia. Construir una xarxa de dipòsits d’aigües pluvials sota les rotondes de Prat de la Riba i del Mil·lenari i al recinte de la Fàbrica Nova.

sota les rotondes de Prat de la Riba i del Mil·lenari i al recinte de la Fàbrica Nova. Invertir els diners que calguin en recursos i personal per atendre totes aquelles famílies que s’incorporen al sistema educatiu.

que s’incorporen al sistema educatiu. Creació d’un espai dedicat íntegrament a divulgar el fons jueu de la ciutat .

. Fer realitat aquest mandat 300 noves places per aparcar al centre subterrànies a L’Anònima i amb l’ampliació de l’aparcament Quatre Cantons.

al centre subterrànies a L’Anònima i amb l’ampliació de l’aparcament Quatre Cantons. Tarifa plana de 5 euros al dia a tots els aparcaments municipals

a tots els aparcaments municipals Integrar les línies urbana i comarcal de busos i el futur metro de Ferrocarrils de la Generalitat.

urbana i comarcal de busos i el futur metro de Ferrocarrils de la Generalitat. Ampliar el nombre de brigades als barris i destinar més recursos al manteniment d’espai públic.

PSC

Retornar l’ajuntament i tots els llocs oficials que en depenen a tots els manresans i les manresanes traient les estelades i els símbols que no siguin els oficials del país i de la ciutat.

del país i de la ciutat. Liderar la consecució d’una nova residència pública a la ciutat costi el que costi.

a la ciutat costi el que costi. Incorporar els 329 pisos de la Sareb a Manresa al parc d’habitatge públic de lloguer.

a Manresa al parc d’habitatge públic de lloguer. Ampliació del nombre d’agents de la Policia Local com a llocs de treball públics essencials.

com a llocs de treball públics essencials. Reforçar la plantilla de la Policia Local amb una unitat canina , dotar els agents de material antiavalots , d’ armament no letal dissuasori , d’aparells de vigilància aèria no tripulats (drons) i establir una unitat d’intervenció ràpida en casos d’ocupacions delinqüencials.

, dotar els agents de , d’ , d’aparells de vigilància aèria no tripulats i establir una en casos d’ocupacions delinqüencials. Elaborar un cens actualitzat de les ocupacions il·legals d’habitatges i fer-ne el seguiment.

il·legals d’habitatges i fer-ne el seguiment. Lluitar contra l’ocupació il·legal d’habitatges privats, promovent les accions previstes a la legislació per a la seva erradicació .

. Mantenir el criteri de posar en dubte la necessitat de la prolongació del soterrament dels FGC fins a la plaça Espanya .

la necessitat de la prolongació del . Promoure la construcció d’una nova residència d’estudiants .

. Eliminar la cita prèvia obligatòria en l’accés a les prestacions socials.

en l’accés a les prestacions socials. Fer un control exhaustiu de les colònies de coloms per preservar la salubritat de l’espai públic.

per preservar la salubritat de l’espai públic. Realitzar gestions amb potencials inversors privats interessats en la construcció d’un hotel amb capacitat per les dimensions de Manresa.

amb capacitat per les dimensions de Manresa. Augmentar significativament la participació de l’Ajuntament en el finançament de la il·luminació durant la campanya de Nadal

durant la campanya de Nadal Potenciar i consolidar Manresa com a destinació turística.

IMPULSEM