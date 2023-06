Les visites guiades “Vesprades d’estiu a la Seu gòtica” tornaran els propers dies 6, 14, 20 i 28 de juliol. Es tracta d’unes visites molt especials que enguany arriben a la sisena edició i que comencen en un moment especialment màgic del dia: al capvespre, quan la basílica queda tancada al públic i hi regna el silenci. L'èxit de les anteriors edicions ha animat la parròquia de la Seu a repetir l'experiència un estiu més.

En un ambient reservat i íntim, el recorregut inclourà l’exterior de la basílica, l’entrada pel claustre neoclàssic, la nau central, on es podrà apreciar el canvi de llum del vespre a través dels vitralls i de la rosassa; i l’explicació de dues obres cabdals de la Seu, el retaule gòtic del Sant Esperit i el Frontal Florentí. Seguidament, s’accedirà a un espai privilegiat: la primera coberta, des d’on, caminant entre contraforts i gàrgoles, es podran apreciar tots els detalls de l’estructura de la Seu i gaudir de la posta del sol des d’un mirador espectacular.

Un guia acompanyarà el trajecte i explicarà els detalls de la construcció del temple i tot el que fa que la Seu de Manresa es consideri un dels exemples més representatius del gòtic català.

La Seu de Manresa va proposar per primer cop aquest tipus de visita l’any 2018 i, des de llavors, s’ha convertit en un imprescindible dels vespres d’estiu de la ciutat. Es tracta d’una proposta que permet conèixer la basílica des d’una altra perspectiva i que sempre ha tingut molt bona acollida.

Horaris, preus i reserves

Aquest any s’han espaiat les visites i s’ofereixen en dos dies diferents, dijous o divendres, per tal de donar més opcions als visitants. Totes es duran a terme de 2/4 de 8 a 3/4 de 9 del vespre i caldrà comprar les entrades anticipades per internet, mitjançant aquest enllaç. El preu és de 8,60 euros.