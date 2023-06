El turó de Puigcardener, on els historiadors situen els orígens de la ciutat de Manresa, vist a vol d’ocell. Un estudi que es vol dur a terme sobre les muralles de la ciutat que envolten, en aquest cas, la basílica de la Seu ha permès que un dron sobrevoli el turó i n’ha tret imatges com poques vegades s’han vist. Permeten contemplar tot el cingle del turó per la vessant del passeig del Riu.

Es tracta d’un primer pas per redactar un Pla Director per la Millora i Manteniment de la Muralla de Manresa. Aquest document ha de reflectir l’estat de la muralla de Manresa sota el parc de la Seu, entre la plaça de la Reforma i el carrer de la Codinella, i proposar, si es dona el cas, tasques de consolidació i de restauració. És un projecte de l’Ajuntament de Manresa que té el suport de la Diputació de Barcelona.

Imatges d’altura

El dron va prendre imatges d’altura, en el que es diu vol fotogramètric. No són pròpiament imatges fotogràfiques o vídeos, sinó que serveixen per dur a terme càlculs topogràfics i cartogràfics.

Tot i així, sí que s’han pogut extreure algunes imatges. Són vistes de l’entorn de la basílica de la Seu, on antigament hi havia part de les muralles que envoltaven la ciutat.

S’hi aprecia, per exemple, el camí dels Corrals, una via situada a la falda del Puigcardener que connecta l’actual Via de Sant Ignasi fins a la plaça de la Reforma, tot vorejant el perímetre de l’antiga muralla de la ciutat. Gairebé des de finals de l’edat mitjana fins al segle XIX, l’entorn d’aquest camí estava poblat de cases i granges amb els seus corresponents horts i corrals. Aquest és l’origen del nom popular que ha arribat fins avui en dia.

El pas va estar tancat durant anys, fins a la seva reobertura el 2010. Tota la zona, on hi havia hagut esllavissades, es va endreçar, igual que l’entorn de l’entrada sud de Manresa, al mateix passeig del Riu, on abans hi havia habitatges i també naus industrials.

El dron també va agafar imatges de la muralla al carrer de la Codinella, d’origen medieval, on hi ha enderrocs perquè hi ha d’anar la futura seu de la Generalitat a la Catalunya central. El mur s’ha conservat per integrar-lo a la nova construcció.

Un cop les imatges i la informació proporcionada pel dron es tracin informàticament, donaran informació nova i precisa de la muralla, del seu estat i de les particularitats de cada tram per poder establir els criteris d’intervenció que s’hi hagin de dur a terme.

El dron va volar de forma intermitent en el tram que va del pont de la Reforma fins a la rotonda del carrer de Sant Marc, i, d’aquí, fins a la passarel·la de la Via de Sant Ignasi, on actualment ja hi ha obres per fer l’esmentada seu del Govern català a Manresa.

Afectacions de trànsit

L’acció es va dur a terme un diumenge del desembre passat. Es va establir fer-ho en festiu perquè, per seguretat i per complir la normativa d’aquests tipus de vols, hi va haver importants afectacions de trànsit.

Durant gairebé tot el matí es va tallar la circulació al carrer de Sant Marc i a la Via de Sant Ignasi, entre el carrer de Vidal i Barraquer i la rotonda de Sant Marc, en direcció sortida ciutat. Tampoc no es va poder circular pel camí de la Cova des del carrer Nou de Santa Clara. Es va tallar el trànsit a la plaça de la Reforma a l’altura del pont de la Reforma, i no es va poder circular des del passeig del Riu, on hi havia la Carpa del Riu, en direcció al centre. Tampoc no van deixar passar cotxes entre el barri de Sant Pau i la rotonda de Sant Marc. Els vianants també es van veure afectats. No es podia passar per l’esmentat camí dels Corrals, pel carrer de Sant Marc ni pel passeig del Riu. La Policia Local va controlar els talls.