Mariona Homs deixarà la Generalitat per centrar-se en l'Ajuntament de Manresa

Mariona Homs Alsina deixarà la direcció general de Serveis Socials de la Generalitat el pròxim mes de gener. Ho farà després de 14 mesos en el càrrec per centrar-se en la política municipal on és un puntal del nou executiu com a portaveu del govern, regidora de Presidència, regidora de Drets Socials i Persones Grans i segona tinent d'alcalde.

La política republicana va ser nomenada el passat mes de novembre en el context de la reestructuració del Govern de Catalunya després de la sortida de Junts. En aquell moment i a pocs mesos de les eleccions municipals es va decidir que Homs compaginés la direcció general amb la regidoria d'Acció i Inclusió Social a l'Ajuntament de Manresa que detentava des del 2019. Es va argumentar que amb tot de projectes en marxa la persona substituta es passaria el temps que quedava posant-se al dia. Però compaginar ambdues responsabilitats no es podia eternitzar perla gran dedicació que requereixen tant una com l'altra. Una etapa "molt productiva" Homs ha explicat a Regió7 que l'etapa que finalitzarà al gener com a directora general haurà estat "molt productiva", perquè "hem pogut tirar endavant molts projectes". Destaca l'aprovació dels nous model de sensellarisme i d’aliments, el desplegament de la transformació digital del sistema de serveis socials i la planificació d'un increment important de serveis de salut mental comunitària. A més d'això, explica, "hem aprovat un programa per a la gestió de la pobresa energètica des de la direcció general i hem reforçat els vincles amb Habitatge". Però, sobretot, posa de relleu el fet que "el món local i la Generalitat son aliats en l’erradicació de la vulnerabilitat i l’exclusió social". Mariona Homs és una figura emergent clau en l'equip de govern del republicà Marc Aloy a l'Ajuntament de Manresa.