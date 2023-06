Sense mascareta ni necessitat d’eixugar-li la suor del front, un robot opera ja a la Fundació Althaia de Manresa.

Disposa d’un braç articulat que complint les ordres de l’especialista actua com a assistent durant intervencions de pròtesi de genoll i maluc.

Ajuda a executar amb precisió i seguretat el pla del traumatòleg «preservant més os i protegint les parts toves de l’articulació», segons la fundació sanitària manresana. Això sí sense el comandament humà seria inútil, el robot segueix les ordres del director de l’operació, que és el responsable de la presa de decisions en base a la informació aportada pel robot i la valoració que fa del cas mentre és al quiròfan.

Una cirurgia més precisa, segura i menys invasiva que reverteix en una recuperació inicial del pacient més ràpida són els principals beneficis de la nova tecnologia robòtica que ha estrenat aquesta primavera el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT).

A més, la nova eina permet una planificació adaptada a cada cas i aporta, tant abans com durant la intervenció, informació que facilita la presa de decisions del traumatòleg.

La introducció de la nova tecnologia Mako SmartRobotics suposa un gran avenç per a la cirurgia de pròtesi de genoll i de maluc. Per una banda, la nova eina facilita que el professional faci una planificació preoperatòria més completa i personalitzada. Per això, prèviament a la intervenció, es realitza un TAC al pacient, que permet obtenir una imatge en tres dimensions de la part afectada.

Amb la informació obtinguda es planifica el posicionament de l’implant, se selecciona la mida adequada de la pròtesi i se n’avalua l’alineació, entre d’altres.

El resultat són intervencions de pròtesi de genoll i de maluc menys invasives.

Sis-centes operacions

La Fundació Althaia realitza unes 400 intervencions de pròtesi de genoll a l’any i unes 200 de maluc. La previsió és que aproximadament la meitat d’aquestes cirurgies es realitzin a partir d’ara amb el suport d’aquesta nova tecnologia.

Els pacients candidats a la cirurgia robotitzada se seleccionaran en base a uns criteris clínics.

Creixement professional

La Fundació Althaia assegura que el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) està plenament preparat per fer ús del nou robot intel·ligent Mako SmartRobotics. El Dr. Joan Leal, cap del Servei, compta amb una dilatada experiència en aquesta nova tecnologia. A més, diferents professionals de l’especialitat s’han format específicament i han obtingut l’acreditació.

En aquest sentit, la introducció d’aquesta nova tecnologia contribueix a facilitar i a fomentar el desenvolupament professional, en línia amb el Pla Estratègic de la institució.

Althaia disposa així de la tecnologia robòtica més avançada, que contribueix a enfortir el paper de l’organització com a referent en matèria d’innovació en salut al servei del pacient, tal com estableix el Pla Estratègic Talaia 2021-25.