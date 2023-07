La comunitat educativa de l'institut Guillem Catà de Manresa ha fet públic que aquest estiu el centre educatiu quedarà segregat en dos espais: el que ja ocupa actualment, a tocar de la Font dels Capellans, i un altre a l’Escola Oficial d’Idiomes, al barri de les Cots, amb qui a partir de setembre compartirà instal·lacions.

El claustre, el personal d'administració i serveis i Consell Escolar creuen que per molt bona voluntat que tingui la iniciativa del Departament d'Educació, la realitat última és que aprofundeix l’actual segregació escolar de l’alumnat a l’FP, tot afavorint iniciatives privades que també van incorporant estudis professionals.

Cicles de grau mig i superior

Al claustre tot just fa uns mesos que vav conèixer la decisió del Departament d’Educació de traslladar dues famílies de formació professional amb cicles formatius de grau mig i superior, a l’edifici de l’Escola Oficial d'Idiomes, al barri de les Cots.

Aquest fet pretén donar resposta a l’elevada demanda de places de formació professional que hi ha. Davant d'això la comunitat educativa del centre té interrogants oberts que vol compartir.

En primer lloc es pregunta què vol fer el Departament d’Educació al Guillem Catà. "Partir-nos per sempre en dos edificis separats? Retornar més endavant els Cicles Formatius a l’edifici actual? I l’ESO i el Batxillerat? Què en volen fer del Catà, ara que fins i tot ens neguen el nou edifici llargament reclamat? Creiem que tenim tot el dret a conèixer la planificació de futur".

Recorden que fins ara sempre han tingut una actitud cooperant i flexible, "estrenyent-nos i incorporant repetidament cargoleres al pati. També buscant d’altres espais on desenvolupar la nostra tasca formativa (Museu de l’Aigua i el Tèxtil , Centre cívic Joan Amades i Casa de la Pau i la Solidaritat Flors Sirera)".

Una ampliació que no arriba

I tot això,esperant una ampliació dels edificis que sempre quedava posposada.

Afirmen que "no ens saben greu els canvis, tampoc ens fan mandra. Però estem tristos i dolguts, perquè la comunitat educativa del Guillem Catà no només queda trencada, separada i allunyada, sinó que té un agreujant: ara ens diuen que queden desprogramades aquelles noves instal·lacions que finalment ens van prometre".

Davant d'això han volgut fer públic que "no podem acceptar que aquesta situació, fins avui viscuda com a provisional, ara prengui un caràcter definitiu".

Perjudica els estudis

El centre vol "denunciar que aquesta decisió perjudica els estudis i l’alumnat dels cicles formatius de les famílies de Sanitat i la de Serveis a la comunitat, i indirectament a l’ESO i Batxillerat amb qui es fan intervencions compartides que ara es veuran afectades"

Des del seu punt de vista, el fet posa en relleu el poc reconeixement polític que tenen les cures, perquè amb el traslladat les famílies professionals de Sanitat i Serveis a la Comunitat, l’alumnat queda més allunyat de la ciutat i d’aquelles entitats o equipaments amb els quals treballen en pràctiques o col·laborativament. "Ens perjudica, doncs, perquè ens separa i ens allunya de la realitat on haurem d’intervenir".

Risc d'abandonament escolar

En tercer lloc, afirmen que la mesura accentua el risc d’abandonament escolar de l’alumnat de primers cicles. "Ja ha estat dit que l’edifici de les Cots està aïllat del nucli urbà, però és que també està mal il·luminat, es percep en un entorn insegur i està comunicat per una xarxa de transport públic deficient. Ras i curt: la sensació ’abandonament o d’uns espais altre cop provisionals, que no suporten una mirada pedagògica, no només afavoreixen l’abandonament escolar sinó, també, comporten el risc afegit de perdre futures matriculacions".

I, malgrat tot, "l’equip docent farem, un cop més, tot allò que estigui a les nostres mans per evitar-ho".

Volen deixar constància que "no és un trasllat només: és un altre símptoma que l’Educació pública i de qualitat està en perill a Manresa. I això interpel·la a tothom, més enllà de la comunitat educativa del Guillem Catà. Al departament d’Educació, a l’Ajuntament de la ciutat i al conjunt de les famílies".

I, per això, "persistirem a l’hora d’exigir coherència a cada pas d’un trajecte que només podem entendre interí, mentre defensem un centre complet, únic i de qualitat, talment com volem que sigui l’Educació arreu de Catalunya".

Cicles formatius que hi ha previst traslladar

SANITAT:

CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria (CAI)

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic

CFGS Higiene Bucodental

PFI Auxiliar en Centres Sanitaris

SERVEIS A LA COMUNITAT: