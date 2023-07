Des del passat 5 de juny, sota el pont dels FGC, a l'avinguda de les Bases de Manresa, els vehicles han de passar per un sol carril fins a l'alçada de la plaça de Prat de la Riba perquè l'altre carril està ocupat per les obres que porta a terme Aigües de Manresa, que és previst que finalitzin el 21 de juliol i que tenen un pressupost de 93.221 euros.

L'actuació inclou la renovació de dos trams (un per xarxa) per on discorren les dues xarxes d’aigua que conflueixen a la plaça de Prat de la Riba, que corresponen a la d’aigua 'normal' i a la d’aigua 'elevada' de Manresa (l’aigua va a més pressió), que neix als Dipòsits Nous.

No és l'única intervenció que duu a terme l'empresa municipal. La darrera setmana de juny tambe va iniciar les obres de reposició de la xarxa d’aigua potable a la carretera de Santpedor, entre la plaça de Mallorca i la plaça de la Bonavista, una actuació que té una durada aproximada d’unes 12 setmanes, un pressupost de 295.550 euros i que es farà en tres fases: la primera, en execució, al tram entre el carrer de Menorca i el de la Creu Guixera; la segona fase, que es preveu per al 17 de juliol, al tram de la carretera entre el carrer de la Creu Guixera i el de Sant Antoni Maria Claret, i la tercera i última, que engegarà el 29 d’agost, al tram entre el carrer de Sant Antoni Maria Claret i la plaça de la Bonavista.

Fins al 15 de setembre hi ha previst l’inici de 12 obres a Manresa, valorades en 678.757,57 euros. Els treballs, que en alguns casos afectaran la mobilitat, surten del pla d’inversions de l’any 2023.

Treballs a la xarxa d’aigua potable

Les obres a la xarxa d’aigua potable estan valorades en 535.851,02 euros.

Renovació d’una part de la xarxa entre l’avinguda de les Bases de Manresa, sota el pont dels FGC, i la plaça Prat de la Riba. Obra que ha arrencat aquesta setmana i està prevista que finalitzi el 21 de juliol.

Reposició de la xarxa al Camí vell de Santpedor, 49-69. Del 5 al 23 de juny.

Renovació de la xarxa que discórrer sota la carretera Santpedor, entre la plaça Mallorca i la plaça Bonavista. Del 19 de juny al 15 de setembre.

Renovació de xarxa al carrer Rosa Sensat. Del 10 de juliol a l’11 d’agost.

Renovació de xarxa al carrer del Carme, 17-39. Primera fase: Del 31 de juliol a l’11 d’agost. Segona fase: Del 4 al 29 de setembre.

Renovació de la xarxa a l’avinguda Bases de Manresa, 1-11. Del 14 d’agost al 8 de setembre.

Treballs a la xarxa de clavegueram

Les obres al clavegueram que es portaran a terme aquest estiu, estan valorades en 142.906,55 euros