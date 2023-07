L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC) commemorarà aquest dilluns, dia 10 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, el seu 80è aniversari, en un acte que inclourà un repàs del passat i que parlarà de la projecció de futur d'aquest campus universitari. També servirà per reconèixer les persones que n’han format part. Hi intervindran el conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal; l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el rector de la UPC, Daniel Crespo, i el director de la UPC Manresa, Pere Palà.

Amb el ‘UPC Manresa, 80 anys construint el futur’, durant la sessió de dilluns a la sala d'actes del centre tindrà lloc una taula rodona sobre la projecció de futur de la UPC Manresa, amb la participació de la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Silvia Gratacós; el director general del Grup Avinent i alumni de la UPC, Albert Giralt; el professor i investigador de l’EPSEM, Pau Català, i l’estudiant de doctorat Nor Sidki. La taula serà moderada per la periodista bagenca Nia Escolà, que també conduirà l’acte.

Així mateix, es farà un reconeixement als directors i directores que ha tingut l’EPSEM presentat pel professor Xavier de las Heras, catedràtic de l’Escola i comissionat dels actes del 80è aniversari. Estaran presents en el reconeixement: Francesc Xavier Puig Rovira, Antoni Riba, Pere Rubió, Imma Torra, Joan Jorge, Esteban Peña, Laia Llenas en representació de la seva mare Rosa Argelaguet i José Miguel Giménez. Francesc Puig Rovira, el director més antic dels assistents, farà un parlament.

En el decurs de la sessió, també es projectarà un vídeo que recull en imatges els moments clau de la història de l’EPSEM.

Generadora de coneixement

La UPC Manresa està formada pel seu centre docent, l’EPSEM, situat a l’avinguda de les Bases de Manresa; el Museu de Geologia Valentí Masachs i la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM). Actualment, s’estan finalitzant les obres de l’espai que acollirà el TechLab Manresa, amb activitats per fomentar les STEAM i democratitzar la tecnologia entre la ciutadania. Compta amb un grup de recerca propi reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya format per 35 persones i la participació d’investigadors i investigadores en 13 grups de la UPC, més un centre específic de recerca amb segell Tecnio.

A la UPC Manresa hi desenvolupen la seva activitat aproximadament 160 professors i professores i investigadors i investigadores, un miler d’estudiants que realitzen 100.000 hores anuals de pràctiques a les empreses i una quarantena de persones d’administració i serveis, més el suport dels serveis centrals UPC. Tot plegat, configura un pol de coneixement que genera un impacte rellevant en el territori i que constitueix un motor de transformació social i econòmica.

L’EPSEM imparteix els estudis de grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge; Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica; Enginyeria Mecànica; Enginyeria Química; Enginyeria de Sistemes TIC i Enginyeria d'Automoció, així com els màsters universitaris en Enginyeria dels Recursos Naturals i en Enginyeria de Mines.

180 titulats cada any

També ofereix els postgraus en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials i en Sistemes Avançats de Mecatrònica i NHV d’Automoció, així com el programa de doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient. Una oferta acadèmica consolidada i singular que segueix creixent i adaptant-se a les necessitats del territori i amb la qual es titulen, cada any, unes 180 persones. En aquests 80 anys de vida, l’Escola ha titulat milers de persones, que han estat fonamentals per a les empreses i institucions del país, així com també de fora del país.

A banda de l’activitat de formació, en aquests 80 anys l’Escola ha tingut també un protagonisme destacat en activitat de recerca. S’han liderat desenes de projectes de recerca, nacionals i internacionals, i s’han publicat milers d’articles científics del màxim nivell. I, durant els darrers 30 anys, s’ha constituït el programa de doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient.

Amb un volum de projectes de transferència de tecnologia adjudicats superior als 1,5 milions d'euros anuals, l’Escola ha esdevingut un agent de primer nivell en recerca, però també en transferència de tecnologia, fent arribar el coneixement a la societat, en consonància amb la missió de les universitats i, especialment, de les universitats públiques, com ho és la UPC Manresa.