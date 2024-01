La Fundació Sant Andreu Salut, en col·laboració amb l’Escola d’Arts Escèniques de Manresa, programa una triple representació de l’obra de teatre Incendis, de Wajdi Mouawad, que es podrà veure a la Sala Gòtica de l’Hospital Sant Andreu de la capital del Bages.

Aquesta iniciativa se suma a les accions que està portant a terme Sant Andreu Salut per donar a conèixer el futur espai de cures pal·liatives, el final de vida i el dol que està desenvolupant l’entitat i pel qual està buscant finançament.

La representació, dirigida per Martí Salvat, es podrà veure en tres sessions: el dijous 1 de febrer a les 12 del migdia, a 2/4 de 6 de la tarda i a les 8 del vespre. La sessió matinal està destinada a alumnes de batxillerat dels instituts de Manresa i la comarca, mentre que les sessions de tarda són obertes al públic en general. Ja s’han exhaurit les entrades per a la sessió de les 8 del vespre, però en queden per a la de 2/4 de 6 i també hi ha una llista d’espera per a la vespertina.

Escola d'Arts Escèniques de Manresa

L’obra, interpretada pels alumnes de segon curs dels estudis professionals de teatre de l’Escola d’Arts Escèniques de Manresa, explora temes com el dol i la identitat a través d’una narrativa èpica i tràgica de teatre contemporani.

Incendis ofereix una oportunitat única per reflexionar sobre la complexitat del dol i la pèrdua, temes estretament vinculats al nou espai de cures pal·liatives impulsat per Sant Andreu Salut. Aquest espai busca oferir un suport integral en els moments més difícils, tant per als pacients com per a les seves famílies.

Per assistir a la representació es poden reservar entrades a través d’aquest enllaç. Per a més informació i per assistir a la representació adreçada als alumnes de batxillerat, cal contactar via participa@santandreusalut.cat.

El projecte de cures pal·liatives

Sant Andreu Salut vol construir un projecte pioner en l’atenció de les cures pal·liatives, el final de vida i en el procés de dol. El projecte suposa un canvi de model assistencial en l’atenció pal·liativa per tal de millorar la qualitat de vida, el confort i el benestar de la persona atesa i la seva família.

Per a més informació sobre el projecte d’atenció integral de les cures pal·liatives, el final de vida i el dol i com col·laborar-hi es pot consultar aquesta pàgina web.