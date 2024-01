Els dies 24 i 25 d’abril vinents se celebrarà una nova edició de l’Acusticat, el congrés biennal sobre el món de l’acústica catalana. Manresa acollirà la cinquena edició del congrés al teatre Kursaal, un equipament que allotjarà ponències de nivell i fomentarà la reflexió sobre l’acústica en tres grans sales i una fira expositiva amb solucions i innovacions acústiques.

L’Acusticat està organitzat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona amb el suport de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya, el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de l’UPC i l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Granollers. Compta amb un ampli suport d’empreses del sector, patrocinadores de l’esdeveniment que presentaran els seus serveis, solucions i innovacions acústiques des de seu estand a la sala petita del Kursaal.

Setmana Sense Soroll

La contaminació acústica és un dels principals problemes de salut ambiental a Europa. És causada pel soroll procedent de diverses fonts i està àmpliament present, no només als entorns urbans més concorreguts, sinó cada cop més en entorns naturals. Els efectes negatius sobre les persones exposades a la contaminació acústica inclouen les amenaces per al benestar de les poblacions humanes, la disminució de la capacitat d’aprenentatge a l’escola dels nostres fills i l'alt preu econòmic que la societat ha de pagar com a conseqüència d’aquesta exposició. També cal mencionar el deteriorament de la salut i la distribució de la fauna salvatge terrestre i marítima.

L’Acusticat és l’acte central de la Setmana Sense Soroll d’enguany, i coincideix amb el Dia internacional de sensibilització vers el soroll i s’alinea amb els seus propòsits, que són promoure mesures i iniciatives en el marc de la prevenció de la contaminació acústica i la creació de zones tranquil·les, així com fer difusió, sensibilització i l’educació ambiental, amb l’objectiu de donar visibilitat a les eines de gestió i control. També es vol impulsar la col·laboració entre administracions amb diferents responsabilitats i/o competències en la matèria.

3 espais i més de 20 sessions acústiques

La doble jornada, que espera comptar amb uns 300 participants, continua mantenint la mateixa filosofia des que es va crear el 2016 a Sabadell: ser un punt de trobada de referència, multitemàtic i multisectorial, que convida a la reflexió i a l’oferta de solucions per millorar la qualitat acústica i ambiental del nostre territori.

Amb ponents de renom i experts en l’àmbit de l’acústica, al congrés s’hi abordaran sessions tècniques, que es realitzaran amb ponències d’experts en la temàtica i/o en taules rodones. Així mateix, també hi haurà sessions i activitats interactives complementàries en l’entorn sonor de Manresa. Amb caràcter transversal, a la sala principal del teatre hi tindran lloc ponències magistrals.

3r Premi Acusticat

Durant el Congrés es lliurarà el 3r Premi Acusticat a la trajectòria d’un/a professional en l’àmbit de l’acústica. De les candidatures presentades, el dijous 25 d’abril, en rigorós directe, es coneixeran el o la guanyador/a en un acte honorífic a la sala gran. La primera edició del premi va ser per a Higini Arau i, el segon, per a Josep Maria Querol. Enguany, es lliurarà també un premi acusticat pòstum a Francesc Magrans.

La inscripció a l’Acusticat sempre és gratuïta i oberta a tots els públics, professionals i no professionals. Es pot fer mitjançant el formulari d'inscripció al web on, a més, es pot trobar informació de totes les sessions amb les seves fitxes informatives. Més informació en aquest enllaç.