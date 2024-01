«Fa molts anys Manresa era més freda i la gent no sortia tant a l’hivern»

Josep Ferrer és el propietari del bar Toni’s de la plaça Major de Manresa. Creu que el fet que la terrassa del seu establiment sigui una de les més concorregudes de la capital de la comarca del Bages té a veure amb l’ambient que s’hi genera, la fidelitat dels clients i el fet que hi toca el sol al matí.

Aquesta terrassa ha funcionat sempre tan bé com ara a l’hivern?

La veritat és que estem a molt bon lloc i sempre hi ha algú si no fa molt vent o plou. També és veritat que penso que fa molts anys Manresa era molt més freda i la gent no sortia tant a l’hivern. Com al matí hi toca el sol, la gent aprofita per fer el vermut o l’aperitiu.

Per tant, la terrassa ha guanyat rendibilitat amb els anys?

Em sembla que si mirem el conjunt de tot l’any, sí. Perquè com ara fa més calor la gent s’anima més a sortir de casa.

Quines són les hores de major afluència?

Ara a l’hivern sol estar ple des de les onze del matí fins ben bé les tres de la tarda els dies que hi ha més gent, com avui (ahir pel lector). És curiós observar veure com les taules es van buidant a mesura que va marxant el sol i ja no es tornen a omplir. A la tarda també hi ha alguna taula, però res a veure amb les hores que toca el sol.

A l’estiu és diferent?

El contrari. Aquí a l’estiu fa massa calor al migdia i la gent ve a partir de les set del vespre. Així com hi ha dies ara a l’hivern que a partir de les nou del vespre no passa ni una ànima, hi ha caps de setmana de l’estiu que és la una de la matinada i encara hi ha molta gent, perquè realment s’hi està molt bé.

Quants treballadors calen per portar aquesta terrassa?

Ara som quatre en total. Però també s’ha de tenir en compte que un és a la cuina fent les tapes i els aperitius i també hi ha d’haver algú atenent i cobrant a la barra de dins del bar. O sigui, que som poquets per una terrassa tan gran. Avui (ahir pel lector) han vingut més de cent cinquanta persones i hi ha hagut moments que hi havia gent esperant per poder seure.

Quin és el secret per tenir una terrassa tan exitosa?

La gent. Hi ha grups d’amics que venen d’ençà que vam inaugurar el Toni’s fa vint-i-sis anys, suposo que això vol dir que alguna cosa estem fent bé. L’ambient que hi ha sempre és molt animat i fem el possible perquè tothom s’hi estigui a gust.