Fa 15 anys que l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants reclama a l'Ajuntament de Manresa un microbús que arribi al Centre Històric. Finalment, aquest dimecres al matí, un vehicle cent per cent elèctric del fabricant xinès Yutong, de 7 metres de llargada i 2,30 d'amplada, ha fet una primera prova pels carrers d'aquest sector de Manresa per comprovar si passava pels vials, alguns dels quals són especialment estrets. No ha tingut problemes, llevat d'algun punt com la Baixada del Pòpul, on el conductor ha hagut de maniobrar i de demostrar les seves habilitats per superar la prova. En aquest mateix vial ja va quedar encallada una de les carrosses en la darrera cavalcada de Reis.

El proper pas, completada aquesta "prova de maniobrabilitat", ha avançat el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, passa per fer un estudi de la viabilitat econòmica i de la ruta per, seguidament, realitzar una prova pilot "per avaluar, finalment, la implantació d'aquesta línia al Centre Històric".

Ha concretat que la intenció és que a mitjans d'any estiguin fets els dos estudis. En canvi, no ha pogut precisar quan es farà la prova pilot, perquè, ha argumentat, dependrà de la disponibilitat de vehicles per portar-la a terme, perquè "estan molt demandats". Segons el que es va dir sobre aquest tema en el darrer Ple municipal, la prova serà enguany, de manera que la implantació es podria fer entre final d'aquest any i l'arrencada del vinent.

Quan comenci a funcionar, la nova línia l'operarà Bus Manresa, que ja opera les altres línies del bus urbà de Manresa. Si bé el model de microbús que s'ha provat avui podria no ser l'escollit finalment, en el cas que sigui un altre, serà un model molt semblant.

Passarà per la Cova

El traçat inclourà passar per punts turístics estratègics del Centre Històric, ha informat Garcia, demanat per aquest diari. Un d'ells serà el Santuari de la Cova, de manera que el microbús circularà per la Via de Sant Ignasi per arribar-hi, on aviat hi haurà un altre punt d'interès, com és el Museu del Barroc de Catalunya.

Alonso ha concretat que el disseny dels itineraris finals també ha de servir per decidir "de quina manera podem acostar la ciutadania que ho necessiti al rovell del Centre Històric. Això pot passar entrant fins al porxo de l'ajuntament amb el bus, que no entenem que sigui l'opció més operativa, o acostant-nos a la base de l'ascensor del carrer de Santa Llúcia" que connecta aquest vial amb la plaça Major. "Això és el que acabarem de determinar". De fet, ha dit que "el carrer de Santa Llúcia seria una aposta gairebé segura perquè permet una fàcil penetració i connecta molt bé". També ha citat que "la banda de Barreres serà, a mitjà termini, un punt d'entrada important per al servei". Ha assegurat que, mentre han fet la prova, cada vegada els ha "fet més patxoca, pensant en els futurs usuaris". Ha destacat, alhora, que "hi ha una més que considerable maniobrabilitat per tots els carrers per on hem passat", amb "algunes excepcions".

El vehicle de Yutong té una capacitat per a 12 persones assegudes i de 30 entre les que vagin assegudes i les que vagin dretes. És cent per cent elèctric, amb un disseny de darrera generació. Bus Manresa s'ha encarregat de cercar-lo per fer la prova, ha agraït Garcia. A banda d'ell i Alonso, en el recorregut els han acompanyat personal de Bus Manresa i de l'empresa fabricant del microbús, que és nova al mercat estatal. Un dels seus tècnics ha explicat a Regió7 que de microbusos com el que ha voltat per Manresa ja n'hi ha d'operatius a França i a Portugal. També a Qatar, on tenen moltes unitats des de la Copa Mundial de Futbol del 2022. Yutong treballa al centre de la Xina, a la província amb més habitants. Hi viuen més de 100 milions de persones.

Els precedents

A banda de la reivindicació històrica dels comerciants, Garcia ha recordat que dotar el Centre Històric de transport urbà "també està dins del Pla de Mobilitat Sostenible Urbana de Manresa, aprovat inicialment i que en breu també aprovarem definitivament. El que busquem és donar resposta a aquesta demanda que el transport públic penetri específicament dins del Centre Històric i del Barri Antic". Alonso hi ha afegit que "una de les característiques del Centre Històric és que hi ha un percentatge important de gent gran que hi viu, a la baixa, i una notòria manca d'accessibilitat als llocs estratègics del Centre Històric, on s'han de fer determinats tràmits o si s'ha d'anar al CAP". Uns problemes que es podran solucionar si es posa en marxa el nou servei.