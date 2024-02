La Fundació Althaia aplica de ple l’oncologia de precisió en l’atenció als pacients amb càncer. Aquest fet suposa un important pas endavant en l’abordatge d’aquesta malaltia i un avenç sense precedents en el seu diagnòstic, tractament i pronòstic, segons la mateixa fundació assistencial. Des del juliol del 2021, un total de 633 pacients diagnosticats de càncer a la institució s’han estudiat a través de l’oncologia de precisió, que es fixa en les alteracions genètiques trobades en l’ADN del tumor i que, en una part dels casos, permet prescriure un tractament dirigit específic i individual. Diumenge se celebra el Dia Internacional Contra el Càncer.

A Althaia, s’aplica en l’abordatge de diferents càncers seguint el Programa d’Oncologia de Precisió del departament de Salut. Per una banda, en els tumors sòlids, entre els quals els més rellevants són els càncers de pulmó, còlon, mama i ovari. També en malalties hematooncològiques com ara leucèmies, limfomes o mielomes, i també els tumors amb predisposició hereditària.

En dos anys i mig, s’han estudiat a través de l’oncologia de precisió un total de 293 casos de tumors sòlids, 21 de malalties hematològiques i 319 persones amb predisposició hereditària.

L’oncologia de precisió forma part de la cartera de serveis del Sistema de Salut de Catalunya des de l’any 2021, però a Althaia aquest abordatge té més recorregut. Des de fa més de 15 anys la institució participa en investigacions i assajos clínics relacionats amb les dianes terapèutiques que han permès que els pacients puguin accedir als tractaments més innovadors des de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. L’estudi de les famílies amb sospita de càncer hereditari va començar fa 16 anys.

El desplegament a la institució de l’oncologia de precisió es fa de la mà dels professionals dels serveis d’Oncologia, Hematologia, Anatomia Patològica i Anàlisis Clíniques.

Una atenció personalitzada i en funció de cada cas

En els casos de tumors sòlids –com els càncers de còlon, mama, pulmó o ovari–, l’equip mèdic que tracta el pacient extreu una mostra tumoral. El Servei d’Anatomia Patològica l’analitza i en fa el diagnòstic. Segons el tipus de tumor, la mostra s’envia a l’Hospital Vall d’Hebron, que és el centre de referència.

En els casos de malalties hematològiques i de persones amb sospita de predisposició hereditària intervé el Servei d’Anàlisis Clíniques. Els centres de referència són l’Hospital Clínic per als tumors hematològics i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) per als estudis hereditaris.

En tots els casos, s’evita el desplaçament del pacient ja que les extraccions de les mostres es realitzen a Althaia.

En els centres de referència s’analitza el tumor a través de tècniques de seqüenciació massiva de nova generació (NGS), amb les quals s’estudia l’ADN d’un nombre elevat de gens i, a partir d’aquí, s’identifiquen possibles alteracions moleculars o genètiques dels tumors. En els casos de sospita de tumors hereditaris, s’analitza l’ADN de l’individu o constitucional –i no el tumoral com en els càncers sòlids i hematològics–.

Setmanalment, es reuneix virtualment el Comitè de Tumors Molecular, format per professionals d’Althaia, de la Vall d’Hebron i altres hospitals inclosos en el Programa d’oncologia de precisió de Catalunya. En aquestes sessions s’interpreten els resultats i es determina l’abordatge més adequat en cada cas.

No totes les persones amb càncer són tributàries de l’oncologia de precisió, depèn de la tipologia del tumor que presentin. També cal tenir en compte que no totes les persones que entren en el programa es poden beneficiar d’un tractament personalitzat.

En aquest sentit, entre el 35% i 40% dels pacients que entren al programa d’oncologia de precisió a Althaia presenten un tumor amb una alteració molecular per a la qual hi ha disponible una diana terapèutica. Són tractaments que es realitzen amb medicaments innovadors, dissenyats a partir de gens, cèl·lules o teixits, que són més eficaços i amb menys toxicitat en comparació als tractaments convencionals, i que s’administren a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

L’oncologia de precisió està íntimament relacionada als avenços en el camp de la biologia molecular i als nous coneixements sobre les característiques genètiques dels tumors. També al desenvolupament de teràpies avançades i de fàrmacs dirigits contra diferents tipus de càncers. D’aquí la importància de la recerca, que contribueix a generar nous coneixements per millorar la medicina de precisió oncològica per als pacients amb càncer.

La Fundació Althaia participa en un projecte de recerca europeu sobre medicina personalitzada en oncologia, liderat per la doctora Núria López-Bigas, investigadora ICREA i cap del laboratori de Genòmica Biomèdica de l’IRB Barcelona. En el marc d’aquest projecte s’està desenvolupant una eina per identificar quines són les mutacions significatives per a l’evolució de cada càncer en concret i quines poden estar relacionades amb la resposta a una teràpia.