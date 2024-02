L’Ajuntament de Manresa ha donat per finalitzades les obres de restauració i recuperació de la Torre de Santa Caterina i ha organitzat un matí de visites guiades gratuïtes per explicar l’actuació i per poder gaudir del nou mirador de la ciutat. Les visites es faran per grups el dissabte 10 de febrer de 10 del matí a 2 del migdia. Està previst que la puguin veure unes 340 persones.

La visita té una durada de mitja hora i comptarà amb dues parts: en la primera, s’explicarà la història de la torre i el seu entorn i, en la segona, s’entrarà a l’edificació i es pujarà per l’escala interior fins a dalt de tot per contemplar la panoràmica de la ciutat. En aquesta segona part, s’explicarà la intervenció feta en el darrer any per tal d’eliminar les estructures que malmetien la torre, per restaurar-ne els paraments i per construir el mirador interior. Les explicacions aniran a càrrec de membres del Centre d’Estudis del Bages, juntament amb representants de l’Ajuntament de Manresa.

Per assistir a les visites, cal reservar plaça entre el dilluns 5 i el divendres 9 de febrer a l’Oficina de Turisme de Manresa, sigui a través de la web, o de forma presencial a la plaça Major, 10 (dilluns de 10 a 14 h i de dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 19 h). En cas de molta demanda, es crearà una llista de persones interessades i es repetirà l’experiència durant el mes de març. L’Ajuntament de Manresa recomana a la ciutadania que aquell dia accedeixi a la Torre de Santa Caterina a peu per evitar col·lapse de vehicles a la zona. La visita és parcialment accessible a persones amb mobilitat reduïda. En cas de pluja continuada, l’activitat quedaria anul·lada.

Les visites estan organitzades per l’Ajuntament de Manresa amb la col·laboració del Centre d’Estudis del Bages i Turisme i Fires de Manresa.

Sis mesos d’obres

Les obres, que van començar l’estiu passat, eren necessàries per revertir les patologies que afectaven la torre, restaurar-la i obrir-la al públic com a lloc on poder contemplar la ciutat, amb la instal·lació d’una escala interior amb plataforma circular. Les obres han tingut un cost de 246.233 euros, provinents dels fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i d’una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat. Han anat a càrrec de l’empresa Récop, amb la intervenció arqueològica de InSitu i la col·laboració d’Enginyeria Làrix, autors del projecte del mirador interior. La idea original de construir el mirador és de l’artista Marc Sellarès.

La Torre de Santa Caterina, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, va ser construïda durant la primera guerra Carlina, el 1836. Gràcies a la seva situació geogràfica, és una de les principals referències visuals de la ciutat de Manresa. Forma part de la xarxa de punts d’interès de l’Anella Verda de Manresa i diversos dels seus recorreguts senyalitzats hi passen. La Torre de Santa Caterina és també la porta d’entrada a la ciutat del Camí Ignasià, l’indret per on Ignasi de Loiola va arribar a Manresa fa just 500 anys