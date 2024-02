El carrer Santa Maria de Manresa tindrà una nova "versió" del polèmic paviment del passeig de la República

El carrer Santa Maria, el que uneix les places Montserrat i Gispert, canviarà de fesomia al barri vell de Manresa. Serà de plataforma única i inclourà el tipus de paviment rugós que tantes queixes va generar quan es va posar el 2009 a l’Alfons XII, l’actual passeig de la República, però amb «una versió millorada» perquè l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem assegura ser molt conscient del rebuig que van generar els llambordins.

La llebre la va aixecar el grup municipal de Fem Manresa en el darrer ple municipal. La regidora Gemma Boix va demanar detalls sobre la reurbanització del carrer Santa Maria i va recordar que caminar «pel passeig de la República no és fàcil sinó dificultós. És fàcil entrebancar-se. Les llambordes no són pertinents ni faciliten passejar per aquest carrer».

El regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, va explicar, a preguntes de Fem, que es preveu la «pacificació en plataforma única del carrer Santa Maria».

Va dir que es tractava d’un projecte de millora i d’ampliació de la urbanització del carrer. Segons va afirmar es tracta «d’una actuació en resposta d’una reivindicació veïnal de fa molts anys per adequar el carrer pel que fa a accessibilitat, entre d’altres».

També resoldrà l’obsolescència de la xarxa de clavegueram, renovarà la xarxa d’enllumenat, racionalitzarà les xarxes de serveis aèries i, sobretot, integrarà l’espai al Centre Històric a partir de la unificació de la seva imatge aplicant els criteris urbanístics que l’Ajuntament ha establert per aquesta zona de la ciutat.

Reordenació viària

Les obres es preveuen iniciar a la tardor i s’executaran durant 5 mesos. El projecte, a hores d'ara, no preveu un canvi de funcionalitat en el carrer, però el regidor de Mobilitat va avançar que «així i tot estem estudiant la reordenació viària de la zona».

El projecte preveu la pavimentació del carrer d’acord amb els criteris establerts per al Centre Històric, «entre els quals la utilització del paviment de formigó blindat, que recupera un dels paviments més icònics de la ciutat».

Va assegurar que s’ha previst «la millor adequació d’aquest paviment a les determinacions del nou codi d’accessibilitat pel que fa a la dimensió i profunditat» de l’espai intermedi entre les peces. El regidor va assegurar que «s’instal·laran les llambordes amb la versió millorada. La mida de les llambordes és més adient, s’enrasen- La junta que es pot trobar al passeig de la República ja no hi serà i quedarà més igualat, més aplanat, que és el que es busca».

Fins i tot va intervenir l’alcalde Marc Aloy per deixar clar que «som conscients que els trams on hi ha aquest tipus de paviment al passeig de la República han generat problemes i no repetirem aquest sistema constructiu per tal de no repetir els problemes al carrer Santa Maria».

El regidor d’Urbanisme va voler tornar a intervenir, «Podem explicar el que és el formigó blindat per treure aquest estigma i entendre realment el que es busca amb aquest criteri». Segons va dir, el formigó blindat «fa referència a un paviment dels anys 20 que tenia la ciutat. La nova versió el que pretén és preservar l’esperit que tenia la ciutat en el seu moment».

Llançament d’ous i verdures

La reforma delcarrert Alfons XII, l’any 2009, va culminar amb el llançament d'ous, tomàquets i albercocs a les autoritats municipals per part de veïns amagats.

En una nota que es va distribuir pels domicilis de veïns del carrer queixosos afirmaven que «per fer evident la nostra disconformitat amb l’actuació municipal, especialment amb l’arquitecte, la regidoria d’Urbanisme i la resolució i lentitud de la modificació, proposem no assistir a la inauguració de la reforma del carrer d’Alfons XII».