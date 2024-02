Les obres als antics jutjats de Manresa passaran a final de mes dels enderrocs a les prospeccions

Mirat des de fora no ho sembla, però, per dins, l’edifici dels antics jutjats de la Baixada la Seu de Manresa ha canviat com un mitjó com a resultat de l’enderroc que s’ha fet de la part reformada el 1979. Una vegada enllestida aquesta feina, a final de mes quedaran acabats els treballs d’enrunament de l’edifici annex dels Procuradors i començaran les prospeccions arqueològiques, que s’allargaran cinc mesos, segons informació de la Generalitat demanada per aquest diari.

Com és sabut, la futura seu del Govern a la Catalunya central, que permetrà concentrar-hi els serveis ara dispersos per la ciutat, inclosa l’Oficina d’Atenció Ciutadana, que temporalment funcionarà a la fàbrica del Salt (on hauria d’entrar en funcionament el maig vinent), ocuparà l’antic edifici dels jutjats, que s’ampliarà amb un de nova construcció que ocuparà els solars veïns on ja es van fer enderrocs i la coneguda com a torre dels Procuradors, on s’ha iniciat ara l’enderroc de les façanes, mentre que els forjats interiors ja estan enderrocats. La previsió és acabar aquesta fase en uns quinze dies; a tot estirar, a final d’aquest mes de febrer.

El setembre vinent, la construcció

Seguidament, arribarà la intervenció arqueològica, atès que l’actuació es troba en una zona de Manresa que podria guardar vestigis valuosos del passat de la ciutat. En aquest cas, la previsió és començar les prospeccions a final de mes, amb un termini d’actuació de cinc mesos, fins a final de juliol. El proper pas ja serà la construcció del nou edifici. Segons fonts de la Generalitat, l’objectiu continua sent iniciar les obres el setembre vinent, sempre que hi hagi empresa adjudicatària. En l’anterior informació sobre aquest tema publicada per Regió7 (vegeu edició del 25 de novembre passat), es va explicar que, paral·lelament als treballs d’enderroc, s’estava preparant la licitació i la futura adjudicació de l’obra amb la idea d’anar encavalcant fases i evitar parèntesis.

Les obres van començar el dia 1 de setembre del 2022 amb una durada prevista de tres anys i mig. El cost és de 20,6 milions d’euros. Inicialment, es va preveure que el nou edifici entrés en funcionament el primer semestre del 2026.

Executat l’enderroc de les cases situades al carrer de Galceran Andreu números 6-8, 10 i 12, i del carrer de la Codinella número 3, que és el primer que es va dur a terme, l’espai alliberat de les quals ocuparà la nova seu governamental a la Catalunya central, el novembre passat els treballs es van traslladar a l’interior dels antics jutjats, on s’han allargat fins ara perquè s’ha fet molta part manualment. Han inclòs tirar a terra els elements constructius moderns, que era tota la part de formigó, inclosa la característica lluerna i una part de la coberta.

L’edifici, que ha estat molt reformat al llarg dels anys, el van projectar Joan i Francesc Grau i va ser construït entre els anys 1661 i 1685 on hi havia hagut la Casa del Consell de la Ciutat. D’estil barroc classicista, la possibilitat de crear un bisbat a Manresa va fer que durant un temps es pensés a instal·lar-hi el palau del bisbe. No va quallar i, finalment es va convertir en jutjat i presó. Com a elements originals d’alt valor patrimonial només conserva la façana de la Baixada de la Seu i els arcs de l’anomenada sala gòtica, al cos que dona al parc de la Seu.