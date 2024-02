Les entitats asseguradores situen Manresa com la ciutat catalana de més de 75.000 habitants amb menys risc per robatori. El darrer informe de la plataforma Estamos Seguros de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reasegiradoras (UNESPA), que reuneix prop de dues-centes asseguradores que representen pràcticament el total del negoci a l'Estat, presenta Manresa com el municipi on de mitjana es van reportar menys robatoris en vehicles, comerços i habitatges durant l'any 2020 i el 2021.

L'informe indica que la capital bagenca és la ciutat catalana on les companyies van registrar menys robatoris de vehicles durant aquell període, amb un 12,77% menys que la mitjana espanyola. Si es compara amb la resta de ciutats espanyoles, Pontevedra és la ciutat que presenta menys incidències per aquesta tipologia de robatoris, amb un 78,14% per sota la mitjana.

Pel que fa als robatoris en habitatges, es posiciona com la tercera ciutat catalana amb menys incidències, només per darrere de Rubí i Reus, amb un 21,92% per sota la mitjana. Finalment, és la quarta ciutat on hi va haver menys robatoris en comerços, amb un 14,14% menys que la mitjana espanyola, només per darrere de Sant Cugat del Vallès, Sant Boi de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

La mitjana de les tres tipologies de robatoris situen Manresa com la ciutat catalana amb menys incidències per robatoris, amb un 32,77% menys de probabilitats de patir aquest tipus de delicte, segons l'informe. D'altra banda, el municipi amb més casos de robatoris registrats per les assegurances és Sant Adrià del Besòs amb 197 delictes, el que significa que es produeixen 5,26 per cada mil habitants, seguit per Barcelona, amb 4,43 robatoris per cada mil habitants, i Badalona.