La Font aprofita la visita de l’alcalde per fer-li arribar un allau de peticions i queixes

La primera jornada sencera de l’alcalde Marc Aloy en un barri de Manresa va començar a les 9 del matí i va acabar passades les 8 del vespre. Va ser, ahir, a la Font dels Capellans, on la trentena de veïns que va aplegar la trobada final al centre cívic van aprofitar per tirar-li la cavalleria per sobre en forma de queixes i peticions, d’algunes de les quals, les més realistes, perquè hi va haver una mica de tot, va prendre nota Aloy en una llibreta. Per exemple, es va comprometre a instal·lar dues rampes al costat de dos trams de les torres del barri pensant en la gent amb mobilitat reduïda i a posar més bancs en un d’aquests trams i al final de l’avinguda dels Països Catalans.

Aloy va visitar la Font dins d’una iniciativa batejada amb el nom de «L’alcalde als barris» inclosa en el Pla Director de Participació Ciutadana que el portarà a recórrer tots els barris de la ciutat. El va acompanyar el regidor d’Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto. Van visitar equipaments i comerços i, entremig, van dinar al bar Montcau.

La Farmàcia de La Font i el bar Trini van ser dos dels establiments que van visitar al matí. Carles Garzón, titular de la farmàcia, on Aloy es va comprar unes pastilles per al coll, li va comentar que la nova recollida porta a porta als comerços no sempre s’ajusta a les necessitats del negoci i també van tractar el tema de la inseguretat al barri, i en general. Demanat per Regió7, Garzón va valorar positivament la iniciativa que l’alcalde «tingui contacte amb la gent». Al bar Trini, on Aloy va fer un tallat, la propietària, Carla Morón, també li va parlar dels inconvenients de la recollida. «Em sembla genial reciclar, però, a molts comerciants la manera com ho fan no ens va bé». Igualment, van tractar el tema de la inseguretat. Fa sis mesos que té el bar i ja ha patit dos intents de robatori, explicava.

Policia de barri i gespa artificial

L’estona més intensa de la jornada a la Font va ser la que van passar Aloy i Sixto amb la trentena de veïns, que no van perdre el temps i el van cosir a preguntes i demandes. Des del perill dels nius de cotorres que hi ha als jardins interiors d’algunes torres, als munts de fulles que ningú no s’encarrega de recollir i que són un perill.

A la petició que torni la figura del policia de barri, Aloy va respondre que «tenim ganes que hi hagi policia de barri». Es va comprometre a posar gespa artificial al camp de les Cots aquest any i a destinar a la Font la propera ajuda que arribi per crear una brigada de barri mitjançant els plans d’ocupació cofinançats amb la Diputació. Sobre la queixa de la manca d’il·luminació als carrers de la Font, va dir que la propera inversió de 600.000 euros serà per al Centre Històric, enguany, i que dins d’aquest mandat «hauríem de poder fer el vostre enllumenat».

En alguns moments, la trobada, que es va allargar més de dues hores, va tractar aspectes poc relacionats amb el barri; en altres, hi va haver una mica d’enfrontament entre veïns que volien parlar massa i altres que els ho retreien.

La velocitat dels cotxes en alguns vials, les voreres aixecades per les arrels dels arbres i el nou model de recollida de la brossa són només algunes de les preocupacions que van desfilar per la sessió.