Queden cinc mesos i mig per a la desfilada inaugural dels Jocs de París però l’esperit olímpic va presidir ahir al matí la rua d’un Carnestoltes Infantil de Manresa que va complir 46 edicions dedicant la d’enguany a l’esport per la condició de la ciutat com a capital europea. Planxes de surf, halteres, casquets de waterpolo, medalles d’or i pancartes amb les mascotes olimpíques, dianes, pilotes de bàdminton, samarretes del Baxi, el Barça i la NBA, pilotes i targetes vermelles, ... de tot es va veure entre les tres mil persones que, segons l’organització, es van apuntar a la festa.

ESCOLES PARTICIPANTS AMPA Ave Maria. Comparsa: Fem Diana. AMPA Espill. Comparsa: Desfilada Inicial Jocs Olímpics. Itaca. Comparsa: Barrufa Esport. AFA Vedruna. Comparsa: Club Natació Manresa. AMPA Bages. Comparsa: Esperit Olímpic. AFA Muntanya del Drac. Comparsa: Olímpics. AMPA Flama. Comparsa: Flama Olímpica. FEDAC. Comparsa: Olímpics FEDAC. AFA Sèquia. Comparsa: Els abanderats. AFI Valldaura. Comparsa: Bàdminton Valldaura. AMPA Joviat. Comparsa: Vine i Esquia amb Alegria. AMPA Puigberenguer. Comparsa: Escola d'Equitació del Puigberenguer. AMPA Oms i de Prat. Comparsa: Les torxes de l'Oms. AMPA Sant Ignasi. Comparsa: De Sant Ignasi a l'Olimp.

«Hem de donar molt valor a la feina que fan les escoles i les ampes», va declarar Joan Vilà, un dels principals responsables d’Imagina’t, l’entitat que munta el Carnestoltes juntament amb l’Ajuntament. El so enèrgic del grup manresà de percussió Batrakes va obrir la rua d’un matí assolellat i amb un vent fred. Rera seu van començar a transitar pel Born les comparses de 14 escoles de la ciutat i quatre altres batucades i formacions musicals -Vilatukades, Xàldiga, Geganters de Manresa i Unió Musical del Bages. Presidint la matinal, la carrossa amb el Rei i la Reina del Carnestoltes, papers que van interpretar per primer any Eric Anglada i Maria Riera, alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral de l’Escola d’Arts Escèniques de Manresa, acompanyats pels xanquers dels Minairons de Sant Joan de Vilatorrada.

«No és només el dia del Carnestoltes sinó tota la feina prèvia», va apuntar Vilà reiterant l’agraïment als centres educatius per donar vida a «la segona festa de la ciutat que fa participar més gent després del Correfoc». Pel coordinador d’Imagina’t, «quan preparen les disfresses, la gent deixa els mòbils i treballen plegats, socialitzen i fan unes comparses molt xules». El resultat va ser una llarga rua que va passar pel primer tram del Passeig Pere III, la plaça Neus Català, Guimerà i Carrasco i Formiguera abans d’arribar a la plaça de la Font de les Oques, on el clown Albert Vinyes va posar la rúbrica a la festa amb el ball final i el lliurament de diplomes als grups concurrents.

Joan Vilà porta molts anys treballant per l’animació i les arts escèniques adreçades als infants. «M’agradaria que la societat entengués que les coses que es fan per als nens i les nenes no són de segona divisió, hi ha una qualitat», afirmava tot assenyalant les comparses que són fruit de moltes hores de treball.