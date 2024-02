Juny Siva i Mohammed Abuzraik, integrants de l’Associació Catalana de Jueus i Palestins Junts, ella jueva i ell palestí, protagonitzaran el proper dimarts, dia 20 de juny, a Manresa un diàleg obert a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om que moderarà el jesuïta Xavier Melloni, director del Centre Internacional d'Espiritualitat de la Cova.

L'acte, a 2/4 de 7 de la tarda, planteja una pregunta: Què poden tenir en comú una persona jueva i una palestina? La resposta és la promoció de la pau, dels drets humans i de la justícia. La solidaritat amb la població afectada per la violència i l'oposició a les polítiques colonials, feixistes o genocides de qualsevol règim. En definitiva, el que serà la trobada del pròxim dia 20 és una conversa per la pau i pels drets humans.

Organitzat per Justícia Global-Manresa al Món, que és la marca que des de fa uns anys representa al Consell Municipal de Solidaritat, on conflueixen diverses ONG, l'Ajuntament i la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, a l'acte s'han convidat les entitats Aturem Les Guerres, Associació Catalana per la Pau, Estels de la Mediterrània, Plataforma per Palestina de la Catalunya Central i Programa Català de Refugi.