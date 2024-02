L’espai de descans que queda a sota de l’avinguda de les Bases de Manresa, baixant pel carrer dels Cintaires a mà dreta, està tot aixecat. Les obres que hi fa l’Ajuntament formen part del Pla de Millora de l’Espai Públic de l’any passat. Just aquesta setmana s’han presentat les intervencions corresponents al 2024. Amb les d’aquest any ja fa vuit anys de seguits que l’Ajuntament dedica un milió d’euros a millorar l’espai públic.

L’actuació al parc al sector de les Bases preveu la substitució del paviment d’asfalt malmès al voltant dels arbres per un paviment drenant de sauló, amb la idea que els arbres no el facin malbé; la millora de les grades, amb la substitució de les peces malmeses; el pintat i nova situació dels bancs, i la plantació de l’arbre que hi falta. Aquests dies ja es pot veure que han aixecat tot l’asfalt malmès. A banda de les calçades i a les voreres, el pla de millora destina diners als parcs infantils. En el pla del 2023 la partida va ser 120.000 euros. La part més important d’aquest pressupost (78.314 euros) s’ha dedicat a la renovació del parc infantil de la Font dels Panyos, i 29.499 euros a l’ampliació del parc infantil Josep Arola, situat al passeig de Josep Arola, al barri de la Parada Nova. La resta del pressupost (12.187 euros) es va destinar a millores de manteniment a diferents parcs de la ciutat, un dels quals é el de la zona de les Bases, un espai deteriorat i més aviat infrautilitzat pel veïnat de l’entorn.