Aigües de Manresa intenta sortir del cercle viciós d’afebliment on es troba

Aigües de Manresa es troba immersa «en un cercle viciós de debilitament». Ho diu el Pacte Social de l’Aigua amb el qual es vol alinear els ajuntaments dels disset municipis als quals dona servei per tal de fer front a la situació i proporcionar un nou impuls a la gestió pública de l’aigua.

Les causes del cercle viciós de debilitament en el qual ha entrat la companyia, segons detalla el mateix pacte, són els anys transcorreguts amb augments tarifaris per sota de l’increment dels costos, l’increment dels preus energètics i dels materials i productes de tractament i els nous requeriments mediambientals que incrementen les necessitats de recursos i costos sobre la vigilància de l’aigua.

En paral·lel, estem assistint a l’episodi de sequera més greu dels darrers cent anys, fruit de l’emergència climàtica que està experimentant el planeta.

Aquest fenomen condiciona i complica la gestió de l’aigua i obliga a promoure el seu estalvi i a utilitzar cada cop més recursos per a optimitzar el seu ús.

Un altre aspecte a tenir en compte és que la contenció tarifària ha impedit, addicionalment, «la renovació necessària de les infraestructures vinculades al servei de l’aigua, que han anat envellint progressivament».

Aquest fenomen ha suposat una major despesa en les partides dedicades al manteniment i la conservació de les infraestructures.

Si a tot això s’afegeix la falta de suport econòmic per part d’altres administracions i l’infrafinançament que pateixen els Ajuntaments, es genera la tempesta perfecta que ha fet entrar Aigües de Manresa en l’espiral problemàtica de la qual malda per sortir.

És en aquest context que neix el Pacte Social de l’Aigua en defensa de la gestió pública per garantir l’equilibri econòmic, el dret a l’aigua i que se’n faci un ús responsable.

Primer, la Junta General d’Aigües Manresa ha acordat per unanimitat l’adhesió al Pacte Social de l’Aigua i, a partir d’ara, els respectius plenaris hauran d’aprovar l’adhesió formalment.

Protegir el servei

Entre els compromisos que contempla el pacte hi ha «protegir econòmica i socialment el servei per tal de poder assegurar la continuïtat de l’empresa» i un molt significatiu «no utilitzar la gestió pública de l’aigua, especialment pel que fa a l’aprovació de les tarifes, com a moneda de canvi».

Altres són interpel·lar les administracions superiors per tal de promoure ajudes a les infraestructures del cicle de l’aigua i continuar treballant en un sistema d’indicadors de seguiment i rendició de comptes de la gestió del servei que garanteixi la transparència, l’eficiència i el bon govern de l’empresa.

Es vol, també, donar un impuls decisiu al procés de transformació digital del servei (telelectura i altres instruments) que permeti, entre d’altres, detectar de manera ràpida fuites d’aigua i alertar d’excessos de consum, accions indispensables per lluitar contra l’escassetat d’aigua provocada per l’emergència climàtica.

Entre els acords plantejats hi ha el de crear un Fons de Solidaritat (d’acord amb Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica) per fer front a situacions de vulnerabilitat social de les famílies que ho necessitin.

També, potenciar campanyes informatives dels ajuts socials i bonificacions s a Aigües de Manresa, a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i les tarifes socials pròpies de cada Ajuntament, el Cànon Social i la bonificació per a famílies nombroses de l’ACA, per tal que la ciutadania els conegui i s’hi pugui acollir. Insta les administracions superiors que promoguin l’accés a l’aigua per a l’agricultura i ramaderia de proximitat.

Unanimitat a la junta general d’accionistes

La Junta General d’Aigües Manresa ja va acordar per unanimitat, en la seva darrera sessió, l’adhesió al Pacte Social de l’Aigua.

La junta general és el principal òrgan de govern de l’empresa. Està formada pel Ple de l’Ajuntament de Manresa i representants de tots els ajuntaments i entitats que formen l’accionariat.

Es tracta dels Ajuntaments de Manresa, Calders, Castellfollit del Boix, Castellnou de Bages, Fonollosa, Marganell, Monistrol de Calders, Navarcles, Navàs, el Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Santpedor i l’Entitat Municipal Descentralitzada Sant Martí de Torroella. També, el Consell Comarcal del Bages i la Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament. .

Els ajuntaments que van signar el pacte es comprometem a sotmetre aquests compromisos a l’aprovació per part dels seus respectius plenaris. A mesura que es portin a terme els plens s’aniran succeint els debats i, si s’escau, els respectius vist-i-plaus polítics.