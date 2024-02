Els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central han presentat aquest dimecres a la tarda la 12a edició de la caminada solidària "Fem el camí al teu costat", que tindrà lloc divendres, 10 de maig. El presentador, Jordi Callau, ha presentat l'acte juntament amb la cap de la Regió Policial Central, la comissària Alicia Moriana, i els padrins de la caminada d'enguany, el locutor i periodista Ernest Codina i la creadora de continguts Nadine Romero. També s'ha comptat amb la presència de l'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, entre altres personalitats.

Un any més, s'han dissenyat les samarretes de la caminada amb el lema "Fem el camí al teu costat" que serviran per recaptar diners per a la lluita contra el càncer. Aquest any mantindrà un disseny similar a l'anterior, i seran de color blau. Una samarreta que els participants podran lluir durant el recorregut de Manresa fins a Montserrat, 25 quilòmetres que recorren la ruta del camí ignasià.

Els diners recaptats seran per a la lluita contra el càncer i aniran destinats als serveis d'oncologia de la Fundació Althaia de Manresa, l'Hospital de Berga, el Consorci Hospitalari de Vic i el Consorci Sanitari de l'Anoia.

Enguany la caminada es tornarà a fer en divendres i es limitarà la participació. Els participants hauran de pagar una inscripció simbòlica que cobrirà l'assegurança dels caminadors.

Durant l'acte també s'ha fet entrega dels diners recaptats a l'edició anterior, 54.836 euros. Al llarg de totes les edicions, gràcies a les aportacions dels patrocinadors i a la venda de samarretes, s'han aconseguit un total de 380.273 euros.

També s'han donat reconeixements a Montepio, Stradivarius i Ferrocarrils de la Generalitat per la seva col·laboració, implicació i compromís durant tots aquests anys.

La samarreta ja es pot comprar a la pàgina web www.femelcami.cat, a les comissaries del cos de Mossos d'Esquadra de Manresa, Igualada, Vic, Berga i Solsona, a l'Hospital Althaia de Manresa, al Consorci Hospitalari de Vic, al Consorci Sanitari de l'Anoia i a l'Hospital de Berga.

Per altra banda, tots aquells que vulguin informació de la caminada i inscriure-s'hi, ho poden fer a través de la pàgina web i les xarxes socials, Instagram @femelcamialteucostat i Facebook Fem el camí al teu costat.