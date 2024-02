Manresa tornarà a celebrar aquest dissabte 17 de febrer, la festa de commemoració de l’Any Nou xinès, enguany l’Any del Drac, animal fantàstic especialment propici i benèfic per a la cultura xinesa. Com és habitual, la festa tindrà com a centre neuràlgic la plaça sant Domènec i carrers de l’entorn i el teatre Conservatori, uns espais que s’ompliran de danses, color i tradició de la comunitat xinesa de Manresa i amb la voluntat de compartir-la amb els veïns i veïnes de la ciutat.

La celebració s’iniciarà amb una rua amb el drac i els lleons passant per la Muralla de Sant Domènec, carrer Urgell, plaça Clavé, carrer del Born, i fins arribar a la plaça Fius i Palà, on a les 10 del matí es farà la inauguració oficial amb la presència de les autoritats municipals i consulars. L’acte de dissabte comptarà amb l’assistència de l’alcaldessa accidental de Manresa, Mariona Homs Alsina; la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante Martínez; el regidor de Cooperació, Pere Massegú Bruguera; el vicecònsol del consolat de la República Popular de la Xina a Barcelona, Shengxiang Bao; i els representants de les dues associacions organitzadores de la celebració, Fengnan Pan (Federación Europea de Jóvenes Chinos de Ultramar) i Xiaobing Wang (Associació Centre Cultural Xinès a Manresa). La celebració té el suport de l’Ajuntament de Manresa i de la UManresa (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). Posteriorment a la inauguració oficial, es passarà a l’interior del teatre Conservatori, on tindran lloc, fins a les 2 del migdia, un conjunt d’actes culturals, balls, cants i actuacions diverses que ompliran de color una celebració que es commemora arreu del món pel conjunt de la diàspora xinesa i que cada vegada compta amb més seguidors i curiosos entre les poblacions locals, atès que és una bona ocasió per compartir i aproximar-se a una cultura mil·lenària, plena de tradicions i riquesa cultural. Manresa compta, amb dades de 31 de desembre de 2023, amb un total de 530 persones de nacionalitat xinesa a la ciutat, una xifra a la qual sumar 47 persones més nascudes a la Xina que tenen nacionalitat espanyola. La cinquena vegada que se celebra a Manresa Aquesta festa de la comunitat xinesa és la cinquena vegada que se celebra a Manresa. La celebració es va iniciar el 2018, es va haver d’aturar els anys 2021 i 2022 per la pandèmia, i es va recuperar el 2023. Els espectacles que tindran lloc dins el teatre Conservatori són els següents: Ball de cintes de drac xinès , amb actuació de tambors de cintura, a càrrec de la Asociación China de Taichi/grup de danses BCN QWuiMei/Yinuo Centre xinès

, a càrrec del Yinuo Centre Xinès Cançó “El Nou any del Drac” per finalitzar, amb la participació de tothom