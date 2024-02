Els grups municipals d’ERC, Junts, PSC, Fem Manresa, Impulsem i Front Nacional subscriuen conjuntament una proposició per tal que el Govern de la Generalitat atorgui la Creu de Sant Jordi a Josep Maria Mata Perelló.

La proposició, que es debatrà al ple de dijous, es fa per homenatjar la seva distingida trajectòria. Josep Maria Mata Perelló és soci d'honor de la Institució Catalana d'Història Natural. És doctor i catedràtic Magister Honoris Causa de la Universitat Politècnica de Catalunya. El Col·legi de Geòlegs de Catalunya li va lliurar el 2017 el premi Carmina Virgili, que el va distingir com a Geòleg de l'Any.

El premi Carmina Virgili, que porta aquest nom en honor i homenatge a la doctora Carmina Virgili i Rodon (1927-2014), reconeix els professionals de la geologia que es considera que han desenvolupat una tasca remarcable al llarg de la seva carrera, o que han realitzat una activitat destacable amb un impacte significatiu en la professió.

També va ser homenatjat per la Societat Espanyola per a la Defensa del Patrimoni Geològic i Miner.

Defensa del patrimoni geològic

Mata és protagonista del llibre "Josep Maria Mata Perelló. 50 anys de Terra i docència", editat per la UPC. Al llibre, companys de Mata l’acompanyen en un recorregut per la seva trajectòria, que inclou aspectes com la petjada que ha deixat a l’EPSEM, la defensa del patrimoni geològic i miner, els recorreguts geològics o els seus viatges i actuacions a l’Amèrica Llatina. També hi consta la seva faceta menys coneguda: la de poeta.

Tots aquests premis i homenatges li són concedits per la seva extensa i exemplar trajectòria professional, de la qual destaca, entre moltes altres coses, la seva impagable tasca de divulgació de la geologia i de la mineralogia, especialment.