Educació a les comarques centrals demana paciència

La directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya central, Gemma Boix, pensa que el nou model per escollir escola a Manresa «anirà bé». Segons la seva opinió, «tindrà una bona resposta i ajudarà a redreçar l’actual situació» de segregació escolar. L’aposta és a mitjà i llarg termini, per la qual cosa recomana «paciència i prudència» abans no es puguin veure els primers resultats. Es comença a repartir la diversitat d’alumnes entre totes les escoles de Manresa a I3, amb la qual cosa no serà fins a uns cursos més endavant que es podrà veure el resultat final.

Boix afirma que els inputs que arriben al departament és que hi ha tranquil·litat a la comunitat educativa, tant pel cantó dels professionals com de les famílies, tot i que «és cert que n’hi ha hagut algunes que han redactat un manifest» en contra i mostrant els seus recels. És el cas de l’AFA de La Flama, que ha alçat la veu contra l’adscripció de centres a institut de secundària. Segons la directora del departament d’Educació a les comarques centrals, «quan prens mesures d’aquest tipus ja saps que no agradarà tothom, però ho hem fet amb arguments i creiem que hem fet una bona feina». Ha recalcat que hi ha participat tothom qui ho havia de fer. També s’ha referit a la reunió amb les AFA que s’ha celebrat recentment. «Va anar bé perquè es coneguessin les diferents realitats de Manresa, que són diverses». Boix afirma que revertir l’actual situació de segregació «és cosa de tots. No només afecta Manresa, sinó que és una realitat de país. Les decisions que s’han pres no només estan pensades per Manresa ni hi ha una normativa concreta per Manresa, sinó que són mesures generals de país». Educació «arriba on arriba», però «això no impedeix que hi hagi altres departaments que també treballen contra la segregació. És evident que tots ens hem d’arremangar», diu.