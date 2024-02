La capella del Rapte de Manresa, on hi ha la figura del sant Ignasi jacent, és, des d'avui divendres i fins diumenge, un espai de silenci i de dejuni com a acte simbòlic per reclamar la pau al món. Sis persones s’han compromès a mantenir el dejuni els tres dies.

Avui al matí, han fet estada a la capella una dotzena de persones i, a la tarda, l'han començat una desena. El jesuïta Xavier Melloni, un dels que farà dejuni els tres dies, ha explicat en un moment que ha sortit per estirar les cames, que, a l’hora de dinar, han fet l’exercici de posar-se en la pell de persones immerses en conflictes bèl·lics que no poden viure amb normalitat. La iniciativa és del Centre d’Espiritualitat Ignasiana, de la plataforma Aturem les Guerres, de Justícia i Pau i de l’Associació Inspiració 2022. Un dels participants és del Grup Globàlium, moviment nascut del filòsof de la no-violència Lluís Maria Xirinacs. L'espai està obert de les 9 del matí a les 9 del vespre, mantenint sempre el clima de silenci. Hi ha dues franges diàries on s'acompanya la meditació amb la lectura de textos sobre la pau i la no-violència de les diferents tradicions (d'11 del matí a 2/4 d'1 del migdia i de 2/4 de 6 a les 7 de la tarda).