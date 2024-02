Una conductora, veïna del Pont de Vilomara i Rocafort, ha patit ferides aquest diumenge al matí quan s'incorporava a la C-55, a través de l'enllaç dels Trullols i ha estat envestida per un altre conductor que en sortien i que ha perdut el control del seu vehicle.

Segons explica la Policia Local de Manresa, l'accident ha tingut lloc cap a les 9 del matí. Un home de Canyelles, per raons desconegudes, ha xocat amb la illeta que hi ha tot sortint de la C-55 en direcció l'avinguda dels Països Catalans, i, seguidament, ha col·lidit amb el vehicle de la bagenca ferida, que circulava en direcció oposada per incorporar-se a l'eix del Llobregat.

La Policia Local també ha informat d'un altre accident. Aquest va tenir lloc ahir, dissabte, a les 12 del migdia. Un turisme amb dos ocupants que circulava per la Via de Sant Ignasi direcció la rotonda de Sant Marc va sortir de la via i va xocar amb un fanal i mobiliari públic de la vorera. Els dos ocupants eren veïns de Manresa i la conductora va patir ferides lleus. Va ser traslladada a Althaia Sant Joan de Déu.