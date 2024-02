La comunitat de Sant Egidi de Manresa convida a tothom qui vulgui a participar aquest dissabte 24 de febrer en una pregària per la pau a Ucraïna, a l'església de les Caputxines (c/ Talamanca, 5), a 2/4 de 7 de la tarda.

La comunitat recorda que aquest dissabte es compleixen dos anys de l'inici del conflicte a Ucraïna, un malson que no mostra signes d'atenuació. La situació en aquest país continua sent dramàtica: ciutats turmentades, infraestructures destruïdes, una economia enfonsada i una població esgotada per un dolor que sembla no tenir fi.

També convida a tothom a sumar-se a les iniciatives que porta a terme per pal·liar el patiment del poble ucraïnès. Es poden fer donatius a: IBAN ES74 2100 3000 1321 0293 1895, o mitjançant Bizum al 01704, amb el concepte "Ajuda per Ucraïna".