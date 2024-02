Voreres més amples, més espai per als vianants i menys per als vehicles, i mobiliari urbà pensat perquè els visitants puguin asseure’s i descansar. Són els principals objectius de les obres d’urbanització de l’accés a la Cova de Manresa des de la Via de Sant Ignasi. De potes enlaire encara, ja s’endevina, però, l’ampla vorera que connectarà el centre d’espiritualitat amb el Pont Vell passant per la capella de Sant Marc.

Les obres es van iniciar a finals del passat gener, i és previst que s’allarguin fins a l’abril. Tenen un pressupost de 275.000 euros i s’han programat per millorar el darrer tram del Camí Ignasià. El que arriba a la Cova a través del Pont Vell i procedent de la torre Santa Caterina.

La fesomia de tot aquest entorn a tocar de la Via de Sant Ignasi, i que al mateix temps és un dels principals accessos i sortida de la ciutat, canviarà d'aspecte amb aquests treballs, canvis que ja s’intueixen.

De moment la vorera entre l’accés al camí de la Cova i la capella de Sant Marc és molt més ample que la que hi havia fins ara. S’ha menjat part de la zona enjardinada que hi havia al costat. Ja està a punt per a posar-hi formigó.

Màquines treballant

Pel que fa a l’accés a la Cova en si, en el tram que va de la Via de Sant Ignasi fins al Centre d’Espiritualitat, encara es treu pedra amb una màquina excavadora. Ja s’ha canviat la xarxa de clavegueram i la d’aigua potable. La previsió és que s’ampliï la vorera de davant de la fàbrica del Salt, que a tot l’entorn s’hi plantin mitja dotzena d’arbres, i que hi hagi mobiliari urbà amb daus i pilones de granit amb una doble funció: per una banda limitar l’accés de vehicles, i per l’altra que es puguin fer servir de seients.

A causa d’aquests treballs, l’accés i sortida de vehicles de veïns i dels qui vulguin accedir al santuari i al centre d’espiritualitat, ho han de fer pel pronunciat carreró que parteix del Nou de Santa Clara. Com que només és d’un carril -habitualment de baixada- la circulació es regula amb semàfors que donen pas alternatiu. Per altra part, l’itinerari recomanat per als vianants és el del carrer Camí de la Vall del Paradís, que va del darrere de la capella de Sant Marc i el passeig del Riu fins dalt el camí de la Cova.

Els 275.000 euros del projecte, 200.000 provenen dels fons Next Generation, mentre que la renovació de les infraestructures d’aigua i clavegueram van a càrrec d’Aigües de Manresa.