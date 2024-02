L’Aixada de Manresa decora el recorregut fins a la Sala Gòtica de l'Hospital de Sant Andreu per portar-hi gent

La Fira de l’Aixada de Manresa celebra, demà dissabte i diumenge, de 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre, la 27a edició. Ho fa amb novetats en l’oferta d’espectacles. Un d’ells també estrena espai. Es tracta del muntatge L’enigma de l’hospital superior, que acollirà la Sala Gòtica de l’Hospital de Sant Andreu. Per fer-hi arribar gent, s'ha allargat la decoració des de la torre de Sobrerroca, un dels portals de la fira, fins a la plaça de l’Hospital passant pel carrer de Sant Andreu, reurbanitzat l’any passat. Serà un assaig amb la idea que l’any vinent hi pugui haver parades i artesans en aquest tram.

Albert Ruiz, que és director de teatre i dirigeix l’Escola d’Arts Escèniques del Kursaal, explica que el muntatge que es podrà veure a la Sala Gòtica, on cal entrar per la porta del costat de l’església de Sant Andreu, que oferirà set passis entre matí i tarda, sorgeix de la companyia de teatre Anderdocs de Sant Joan, que fa animació i espectacles de carrer i que volia participar a l’Aixada i li va demanar que fes la direcció de l’espectacle que proposen, que «recrea la història d’un hospital medieval aprofitant que la Sala Gòtica de l’Hospital de Sant Andreu és on s’ubicava un hospital en aquella època, que és l’únic de Catalunya que està al mateix emplaçament».

Per a l’ocasió, s’ha transformat l’espai en un hospital medieval per explicar una història que «és una prèvia del Miracle de la Llum i de la pesta bubònica que es va escampar per Europa. Tot va sorgir per uns fets que van passar a Manresa un dia abans», explica Ruiz. A escena surten sis actors i quatre figurants i, si hi hagués més gent que funcions, hi ha la possibilitat de programar-ne més.

Els seguicis estrenen recorregut

Com a novetat, també hi ha els recorreguts del seguici del rei Pere III i del bisbe Galceran Sacosta fins a la plaça Major. El del rei Pere III sortirà els dos dies a les 12 del migdia des de la plaça Sant Domènec i transcorrerà pel carrer del Born, la Plana de l’Om i el carrer de Sant Miquel fins a la plaça Major on s’escenificarà L’inici de tot. Pel que fa al del bisbe Galceran Sacosta, el seguici sortirà a les 7 de la tarda de la plaça dels Infants i passarà per la plaça d’Europa, el carrer del Carme, Cap de Rec i plaça Major, on es representarà L’aigua és llum.

A la plaça Major, l’escenari canvia d’ubicació per guanyar espai al voltant i evitar les acumulacions de gent per temes de seguretat. Pel que fa a l’emplaçament del Jardí Jueu, situat en edicions anteriors rere l’ajuntament (on anirà el futur edifici de l’arxiu), es trasllada a la plaça de Serarols.

L’Aixada infantil augmenta l’oferta de propostes lúdiques a la Plana de l’Om, al parc de la Seu i a la plaça del Milcentenari, amb un campament medieval de lluites on el rei Pere III participarà en una exhibició.

Hi haurà espectacles teatrals a la plaça de Sant Ignasi Malalt, al carrer del Balç, a l’antiga Casa Amigant, a l’esmentada plaça de Serarols i a la plaça Gispert; de dansa, a la plaça Major, al parc de la Seu i a la plaça d’Europa, i itinerants, que s’han incrementat, com la passejada dels reis i la guàrdia reial, que començarà a la 1 del migdia i passarà pel campament medieval de la plaça del Milcentenari. També en itinerància, es podran veure les Cercadanses tradicionals de l’Associació Tradiball en Dansa; les danses de la companyia de teatre del Casal Cultural de Dansaires Manresans; les propostes dels Histrions Manresa, i les diverses actuacions itinerants de danses d’Els Moravians, de l’Agrupació Cultural del Bages.

La part d’espectacles la fan possible una trentena d’entitats locals que sumen uns 500 actors. Pel que fa a les parades, n’hi ha vora 200. També hi ha tallers, demostracions d’oficis i tavernes.

La fira l’organitzen l’Ajuntament i l’Associació Manresa de Festa amb la coordinació escènica de Mireia Cirera Pintó, Dani Ledesma Jiménez, Tàtels Pérez Grau i Climent Ribera Riera.

Les afectacions viàries per la fira es poden consultar en aquest enllaç.